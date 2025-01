A- A+

FAMOSOS Fernanda Torres foi a festivais e premiações com roupas minimalistas e de grifes de luxo; veja looks Vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, atriz quis looks sóbrios, alinhados ao seu estilo e a um pedido de Walter Salles, para divulgar 'Ainda estou aqui'

Fernanda Torres não queria seguir o estilo habitual dos tapetes vermelhos opulento, maximalista, super ornamentado etc. ao escolher suas roupas para cerimônias como o Globo de Ouro, realizado no último domingo (5), onde venceu como melhor atriz em filme de drama por " Ainda estou aqui". Ao longo da campanha de divulgação do longa, a atriz tem preferido preservar seu estilo próprio, buscando atender ainda a um pedido de Walter Salles para a composição de seus looks.

Intérprete de Eunice Paiva uma advogada que dedicou a vida para descobrir o paradeiro do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, torturado e morto por agentes da ditadura militar brasileira , Fernanda surgiu pela primeira vez no Festival de Veneza com um vestido azul em tom escuro criado por Alexandre Herchcovitch, com quem já tem uma relação de um tempo.

A gente quis abrir com uma marca nacional conta Antonio Frajado, stylist carioca que acompanha a atriz, que afirma que este estilo foi seguido nos eventos seguintes, inclusive no Globo de Ouro. Iria ficar muito descolado se fôssemos com um estilo muito maximalista ou para um estilo de red carpet muito usual, como a gente vê hoje em dia. O mínimo tem um apelo muito grande com a Fernanda. Não cabia outra interpretação.





Fernanda Torres participa do tapete vermelho no Festival de Veneza Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Frajado acrescenta que, em parte, a decisão pelo estilo minimalista se deve também à memória de Eunice:

É uma decisão de ser algo mínimo e, de certa forma, respeitosa à memória da Eunice. Foi um pedido da Fernanda. Era um desejo do Walter também.





Se por um lado a primeira aparição de Fernanda foi com um vestido criado por um estilista brasileiro, vários dos looks seguintes eram compostos por roupas de grifes internacionais de luxo como a Chanel, a Dior e a Bottega Veneta.

Como o filme foi internacionalizando cada vez mais, foi ficando mais difícil a escolha por marcas nacionais. Trabalhei muito à distância com a Nanda. Hoje estou em Los Angeles, mas é a primeira vez que a encontro em muito tempo. Fiz só uma prova de roupa com a Nanda diz ele, que acrescenta: A gente vai voltar a usar marcas nacionais. Já temos mais um Herchcovitch preparado que vamos usar em uma outra premiação.

