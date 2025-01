A- A+

Totalmente premiada! Após Fernanda Torres ser laureada com o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, no domingo, a atriz brasileira será convidada de um dos maiores talk shows dos Estados Unidos. Está marcada para esta quinta-feira (7) a participação da protagonista de “Ainda estou aqui” no programa da ABC “Jimmy Kimmel Live”.

A filha de Fernanda Montenegro se tornou a primeira artista brasileira a conquistar um Globo de Ouro de atuação. O país já havia concorrido no passado com Sonia Braga, Wagner Moura e Montenegro, por "Central do Brasil".





Torres desbancou Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O quarto ao lado") e Pamela Anderson ("The last showgirl"). Ela recebeu o troféu das mãos de Viola Davis e dedicou o prêmio à mãe.





Agenda do programa Jimmy Kimmel Live! — Foto: Reprodução

A entrevista em um dos programas de maior repercussão dos Estados Unidos reforça a onda que pode amplificar o alcance do filme na campanha para o Oscar. Nos próximos dias, atores, produtores e diretores terão as últimas oportunidades para tentar seduzir os eleitos do Oscar para indicações. A votação acontece entre os dias 8 e 12 de janeiro, com o anúncio da lista final sendo anunciada no dia 17. A cerimônia da 96ª edição do Oscar acontece em 2 de março.

Derrotado por “Emilia Pérez” no Globo de Ouro na categoria melhor filme em língua estrangeira, “Ainda estou aqui” também concorre no Critics Choice e está nas shortlists do BAFTA e do Oscar. Se confirmado no prêmio da Academia, será a primeira vez desde “Central do Brasil” que o Brasil entra na disputa de filmes internacionais.

“É muito emocionante viver isso 26 anos depois de ‘Central do Brasil’”, destacou Walter Salles em nota oficial comemorando a vitória de sua atriz.

