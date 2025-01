Tatá Werneck diz que criou obsessão por Fernanda Torres após vitória no Globo de Ouro

A- A+

Tatá Werneck não consegue parar de pensar em Fernanda Torres. Desde que a artista ganhou o prêmio de melhor atriz em filme dramático no Globo de Ouro, no último domingo (5) — pelo trabalho como protagonista no filme "Ainda estou aqui" —, a humorista imagina, dia e noite, como está sendo a rotina da colega. Ela falou, com bom humor, sobre o assunto por meio das redes sociais nesta quarta-feira (8).



"Preciso parar de pensar em Fernanda Torres. Eu acordo pensando nela. Passo o dia inteiro pensando nela, pesquisando coisa dela, vendo vídeo dela, imaginando ela dormir, me imaginando abraçando ela, e ela dizendo: 'Eu sinto isso também, Tatá. Eu te amo'", disse Tatá Werneck, em vídeo postado por meio dos Stories no Instagram.



A histórica conquista de Fernanda Torres se transformou, de fato, numa comemoração com ares de festa nacional e já deu início a uma nova trilha de especulações em relação ao Oscar. O interesse agora é saber o que a premiação conquistada significa na corrida pela estatueta da Academia de Hollywood.





Embora o Globo de Ouro não seja o principal termômetro para o Oscar já há algum tempo, tendo sido superado pelas premiações dos sindicatos (de atores, produtores, roteiristas e diretores), é inegável que a vitória ajuda e muito a brasileira, especialmente no que diz respeita à visibilidade. Após o resultado, publicações como "Los Angeles Times", "New York Times" e "Hollywood Reporter" destacaram o prêmio como a grande surpresa da noite.



A votação para definir os indicados ao Oscar começa nesta quarta-feira (8), ainda num momento em que o resultado do Globo de Ouro está bem quente entre os profissionais da indústria. Em toda a história, apenas em duas ocasiões a vencedora de melhor atriz em filme dramático ficou de fora da lista final do Oscar, em 1989 com Shirley MacLaine (por “Madame Sousatzka”) e em 2009 com Kate Winslet (por “Foi apenas um sonho”).

Por outro lado, a ausência de Fernanda nas indicações ao Critics Choice e na pré-lista do Bafta ainda deixa uma interrogação sobre sua presença no Oscar. Tentando manter os pés no chão, a atriz disse à GloboNews: “Estou satisfeita com o meu Globo de Ouro.”

— Este prêmio não só destaca o talento excepcional de Fernanda, mas a qualidade e a relevância do cinema brasileiro e das produções originais do Globoplay. “Ainda estou aqui” é um filme que toca profundamente em questões históricas e emocionais do Brasil, e ver esse reconhecimento internacional é uma honra imensa para todos nós. Continuaremos a investir em histórias que merecem ser contadas e que ressoam com o público global — diz Manuel Belmar, diretor de Finanças, Jurídico, Infraestrutura e Produtos Digitais da Globo.

