Em divórcio, Jennifer Lopez e Ben Affleck dividiram fortuna de R$ 3,89 bilhões

Chegou ao fim, oficialmente, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck na segunda-feira (6). A oficialização do divórcio aconteceu após meses de discussões sobre os termos da separação de bens e finanças. Juntos, a cantora de “On the floor” e o ator acumulavam um patrimônio de cerca de US$ 640 milhões (aproximadamente R$ 3,89 bilhões na cotação atual), de acordo com o Daily Mail, contando investimentos e projetos pessoais em suas respectivas carreiras.

O casal decidiu, segundo o TMZ, que cada um ficará com os bens adquiridos individualmente durante o casamento, que teve início em 2022 e terminou no ano passado. Assim, Ben ficará com suas ações na produtora Artists Equity, empresa que fundou ao lado de Matt Damon, seu amigo, também em 2022. A produtora é responsável por produções como “Pequenas coisas como estas”, “O contador 2” e “Unstoppable”, que conta com J.Lo em um dos papéis principais.





Vista aérea de parte da mansão de Jennifer Lopez e Ben Affleck — Foto: Reprodução/Imobiliária Hilton & Hyland

Já Jennifer lançou no início do ano passado o seu nono álbum de estúdio “This is me… Now” e ainda trabalhou em alguns filmes.

Entre os bens com os quais o ex-casal chegou a um acordo está uma mansão localizada em Beverly Hills, na Califórnia, que foi colocada à venda por US$ 68 milhões (aproximadamente R$ 412 milhões). Os detalhes, no entanto, permanecem confidenciais, ainda segundo o TMZ.





A casa tem 24 banheiros distribuídos por 1.830 m², além de campo de golfe, complexo esportivo, bar, sala de cinema, academia, ringue de box... Sempre superlativa, a residência de luxo conta ainda com 12 cômodos, entre os quais quatro cozinhas e uma suíte principal com banheiro duplo, closet e lounge com sofá, poltronas e lareira.

Embora o pedido oficial de separação tenha ocorrido apenas em agosto de 2024, a cantora já mencionou que ela e Ben não viviam como um casal desde abril daquele ano. Eles estavam juntos desde 2022, quando se casaram em Las Vegas. Em 2003, o casal já havia vivido uma história de amor, chegando a ficar noivos, mas não chegaram a subir ao altar.

