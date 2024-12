A- A+

família Talento, beleza e sucesso no DNA: Veja os filhos "adultos" de famosos que brilharam em 2024 Os filhos de celebridades têm mostrado que não vivem apenas à sombra dos pais

Eles cresceram sob os holofotes, mas 2024 foi o ano em que os filhos de celebridades roubaram a cena por méritos próprios.

Com carreiras na moda, arte, música e televisão, esses jovens têm mostrado que o talento e o carisma estão no DNA.

De estreias em passarelas a exposições em galerias de arte, passando por aparições discretas e declarações surpreendentes, os filhos de famosos têm dado o que falar.

Joaquim Huck

Filho de Angélica e Luciano Huck, Joaquim, de 19 anos, sempre preferiu um perfil mais discreto.

Sem redes sociais abertas ao público, ele já declarou em entrevista à "Quem" que não planeja seguir os passos dos pais na TV. "Gosto mais de estar por trás das câmeras", afirmou.

Apesar do anonimato que busca, Joaquim tem muito a comemorar: foi aceito na prestigiada New York University (NYU), nos Estados Unidos, e está trilhando seu próprio caminho acadêmico.

Para ele, a vida é sobre ser "o mais normal possível", uma escolha rara em um mundo onde a fama parece inevitável.

Giullia Miranda: das entregas ao glamour das passarelas europeias

Aos 21 anos, Giullia Miranda, filha de Gretchen, tem conquistado seu espaço.

A jovem, que cresceu entre o Brasil e a Europa, começou sua independência trabalhando como entregadora de comida em Mônaco. Hoje, é modelo da agência Mega e vive sozinha na Europa.

Seu percurso é marcado pela resiliência e pela vontade de criar uma identidade própria, algo que Giullia tem feito com sucesso em meio ao brilho que cerca a família Miranda.

João e Francisco: a herança fashion de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

João e Francisco, de 16 anos, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, debutaram no mundo da moda em grande estilo.

Os gêmeos desfilaram na São Paulo Fashion Week para marcas renomadas como Normando e The Paradise, chamando a atenção por sua presença marcante.

Com traços que misturam a beleza dos pais e um talento nato para as passarelas, os dois jovens já são apontados como promessas no cenário fashion brasileiro.

Joaquim Waddington: talento discreto no cinema e na TV

Filho de Fernanda Torres e Andrucha Waddington, Joaquim, de 24 anos, é ator e filósofo formado pela PUC-Rio.

Apesar do perfil reservado nas redes sociais, ele tem construído uma carreira sólida na TV e no cinema, com participações em produções como "Sob Pressão" e "Diário de um Confinado".

Como afilhado de Gilberto Gil, Joaquim carrega em si uma bagagem cultural rica, que combina com seu estilo de atuação introspectivo e sofisticado.

Os filhos de Murilo Benício: genética em foco

Antonio Benício Negrini, de 27 anos, e Pietro Antonelli, de 19, filhos do ator Murilo Benício, chamaram atenção em 2024 por motivos diferentes, mas igualmente marcantes.

Antonio, que também é ator, escritor e artista plástico, conquistou elogios por sua semelhança com o pai e pelas postagens que mostram seu físico em boa forma.

Já Pietro, estreante como modelo na São Paulo Fashion Week, disse ao Extra que a moda combina com seu "estilo de vida saudável e ativo". A internet não perdoou e celebrou a “santa genética” da família.

Pedro Novaes: de Malhação à protagonista de novela

Filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, Pedro, de 28 anos, está consolidando sua carreira na televisão.

Após se destacar em "Malhação: Toda Forma de Amar", o jovem assumiu o protagonismo em "Garota do Momento", novela das 6 da Globo.

Além do talento, Pedro herdou a leveza e o carisma dos pais, características que têm conquistado o público e críticos.

Marcelo Sangalo: um passarinho na música

Aos 15 anos, Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, já mostra que herdou o talento musical da mãe.

O jovem é multi-instrumentista e participou de diversos shows de Ivete, tocando bateria e percussão.

Carismático como a mãe, Marcelo ainda mantém a vida sob controle dos pais, mas Ivete já revelou que o “passarinho” tem liberdade para voar quando estiver pronto.

David Banda e Mercy James: herdeiros musicais de Madonna

Os filhos de Madonna, David Banda e Mercy James, ambos com 18 anos, seguiram os passos da mãe na música.

Este ano, participaram de shows da Rainha do Pop, incluindo uma apresentação memorável na Praia de Copacabana.

A presença deles nos palcos trouxe um toque de juventude e inovação às performances de Madonna, enquanto mostram ao público que têm talento para criar uma identidade musical própria.

Rocco Ritchie: arte como legado

Filho de Madonna e Guy Ritchie, Rocco, de 24 anos, estreou em grande estilo como artista plástico.

Sua exposição "The Tourist" foi inaugurada em Paris e trouxe quadros inspirados em momentos da vida registrados por paparazzi.

O jovem já é apontado como um talento promissor nas artes visuais, ganhando elogios por sua capacidade de transformar a atenção indesejada em arte de alta qualidade.

