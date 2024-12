A- A+

Paixão de Cristo Luana Cavalcante, Miss Brasil e atriz, vai integrar o elenco da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém A pernambucana ficou com o papel de Herodíades

A modelo e atriz pernambucana Luana Cavalcante foi confirmada no papel de Herodíades para a 56ª edição do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.



Neste ano, Luana representou o Brasil no Miss Universo 2024, realizado no México em 16 de dezembro.

Além da modelo, o elenco reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira. José Loreto será o protagonista, interpretando Jesus. Letícia Sabatella dará vida a Maria, enquanto Leopoldo Pacheco será Pilatos e Werner Schünemann interpretará Herodes.

A próxima temporada da Paixão de Cristo será realizada de 12 a 20 de abril de 2025 no maior teatro ao ar livre do mundo localizado no Agreste pernambucano.

Luana, que possui uma sólida carreira como modelo internacional, estreou no cinema em 2022 no filme estadunidense Batalha de Saipan e participou em 2023 do longa brasileiro Filhos de Mangue.

Em suas redes sociais, ela compartilhou a emoção de integrar o elenco do espetáculo que era um desejo antigo da carreira.

"Aos 10 anos, assisti à Paixão de Cristo em uma excursão escolar e lembro exatamente de pensar: 'Um dia eu preciso estar nesse palco'. Hoje, com extrema gratidão, torno mais um dos meus objetivos realidade. Estou muito feliz por fazer parte desse espetáculo grandioso, o maior a céu aberto do mundo. É uma honra ainda maior por ser a primeira pernambucana a conquistar o título de Miss Brasil e poder então levar essa representatividade para um palco tão simbólico, no meu amado estado de Pernambuco".

Os ingressos para a temporada de 2025 já estão à venda com preços promocionais até esta segunda-feira (30), no site oficial. Após essa data as entradas terão novos valores.

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Realizada desde 1968 no município de Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é um espetáculo de renome internacional, conhecido por sua grandiosidade e riqueza de detalhes.

Encenada em uma cidade-teatro que ocupa 100 mil metros quadrados, a produção impressiona com cenários realistas que recriam a Jerusalém dos tempos antigos. Com a participação de mais de 450 atores e figurantes, o evento combina fé, arte e tecnologia para emocionar o público e oferecer uma experiência única.

