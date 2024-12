Corpo de Ney Latorraca é velado no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro

A- A+

O corpo de Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, está sendo velado na manhã desta sexta (27), no Theatro Municipal, no Centro do Rio.

A cerimônia, aberta ao público, começou às 10h30. Familiares, amigos e artistas foram ao tradicional teatro carioca para se despedir do ator.

O viúvo Edi Botelho, que foi casado com Ney por 30 anos, se emocionou muito na despedida.

Também estiveram presentes Lucinha Lins e Tarcísio Filho, que lembro do talento e alegria com quem Ney conquistava o público.

"Eu conheço o Ney há 50 anos", disse o ator ao G1.

"Um homem de solidariedade, o tipo de pessoa que veio a essa terra para iluminar, para alegrar. Ele veio com um espelho na mão para nós mostrar o que temos de melhor dentro de nós mesmos."

Às 13h30, o caixão seguirá para a cremação, reservada aos amigos e família.

Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira, aos 80 anos, no Rio de Janeiro.

Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, devido o agravamento de um câncer de próstata e morreu de uma sepse pulmonar.

Quem foi Ney Latorraca?

Ele ficou conhecido por papéis marcantes e se destacou como Vlad, na novela "Vamp", e Barbosa, em "TV Pirata".

Nasceu em Santos (SP) em 25 de julho de 1944 e era filho de artistas. Seu pai, Alfredo, era cantor e crooner de boates, e a mãe, Tomaza, corista.

Quando jovem, criou a banda Eldorado com amigos da escola onde se formou, o Instituto de Educação Canadá. Ele estreou no teatro em 1964, aos 19 anos, em uma versão escolar da peça 'Pluft, o fantasminha'.

Pouco depois, já em São Paulo, Ney Latorraca integrou o elenco da peça "Reportagem de um Tempo Mau", dirigida por Plínio Marcos no Teatro Arena.

No entanto, o espetáculo foi censurado pelo governo militar antes mesmo de estrear, e alguns dos atores chegaram a ser presos.

Depois disso, retornou a Santos e ingressou na Escola de Arte Dramática, onde participou de produções locais e, em 1969, fez sua estreia na televisão, em "Super Plá", da TV Tupi, e no cinema, com o filme "Audácia, a Fúria dos Trópicos".

Logo depois, trabalhou na TV Cultura e na TV Record, até estrear na Rede Globo em 1975, na novela "Escalada", de Lauro César Muniz, contracenando com nomes como Tarcísio Meira e Susana Vieira.

Ney ficou especialmente conhecido por seu trabalho em novelas e séries de grande sucesso, como "Vamp" (1991), quando interpretou o icônico Conde Vladimir Polanski, um vampiro que se tornou um marco na cultura pop brasileira.

Também fez "TV Pirata" (1988-1992), um programa humorístico da Rede Globo.

Qual foi a causa da morte de Ney Latorraca?

Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, devido o agravamento de um câncer de próstata e morreu de uma sepse pulmonar.

