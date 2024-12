Ney Latorraca: saiba quem foram os grandes amores do ator, que morreu aos 80 anos

A- A+

Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro na última quinta-feira, teve dois grandes relacionamentos públicos: com a atriz Inês Galvão, nos anos 1980, e com o também ator Edi Botelho, com quem ficou junto até a morte.

Foi na novela "Eu prometo", de Janete Clair, em 1983, que Ney conheceu Inês. Ao Extra, ela contou como foi o encontro:

"Eu fazia uma personagem que se vestia de menino, e a gente se conheceu. Tínhamos 15 anos de diferença e ele dizia que era um ator shakespeariano namorando uma atriz punk", recorda a atriz, hoje com 65 anos.

O casamento durou cinco anos e terminou, segundo a atriz, por causa da sogra.

"Era uma convivência muito complicada, difícil. Aí eu acabei terminando com ele, tivemos uns probleminhas. A gente se afastou e não foi por uma briga entre mim e ele, não houve desentendimento. Sempre teve muito amor e carinho entre a gente".

Relação mais longa

Há 29 anos, Ney Latorraca vivia com o também ator Edi Botelho, com quem contracenou em diversos espetáculos teatrais, como "O martelo", dirigido com Aderbal Freire-Filho, e "Entredentes", criação do dramaturgo e diretor Gerald Thomas.

Em 2022, em entrevista ao Globo, Ney falou mais abertamente, pela primeira vez, sobre o casamento. Na ocasião, ele revelou que ambos haviam cogitado, no passado, ter um filho juntos.

"Mas não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei em uma época, mas pensei melhor: "Ah, não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão..."" brincou, na entrevista concedida em há dois anos.

"Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho"

