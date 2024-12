A- A+

LUTO Velório de Ney Latorraca será aberto ao público, no Teatro Municipal do Rio Ator morreu nessa quinta-feira (25), aos 80 anos, e será cremado em cerimônia restrita à família

O corpo do ator Ney Latorraca, que morreu nessa quinta (25), aos 80 anos, será velado no foyer do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. Após o velório, marcado para essa sexta (27), das 10h30 às 13h30, o ator será cremado em cerimônia restrita à família.

Ney Latorraca estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, devido o agravamento de um câncer de próstata e morreu de uma sepse pulmonar.

Quem foi Ney Latorraca?

Ele ficou conhecido por papéis marcantes e se destacou como Vlad, na novela 'Vamp', e 'Barbosa, em 'TV Pirata'. Nasceu em Santos (SP) em 25 de julho de 1944 e era filho de artistas. Seu pai, Alfredo, era cantor e crooner de boates, e a mãe, Tomaza, corista.

Quando jovem, criou a banda Eldorado com amigos da escola onde se formou, o Instituto de Educação Canadá. Ele estreou no teatro em 1964, aos 19 anos, em uma versão escolar da peça 'Pluft, o fantasminha'.

