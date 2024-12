A- A+

PULMÃO O que é sepse pulmonar? Entenda a causa da morte do ator Ney Latorraca Artista, que estava internado após o agravamento de um câncer de próstata, faleceu nesta quinta (26)

O ator Ney Latorraca morreu, nesta quinta-feira (26), aos 80 anos devido a uma sepse pulmonar. O artista estava internado desde o último dia 20 na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro, por causa do agravamento de um câncer de próstata, descoberto ainda em 2019.

A sepse, também conhecida como septicemia, é causada por uma resposta inflamatória generalizada por todo o corpo.



Segundo informações do Ministério da Saúde, quando o corpo passa por uma infecção o sistema imunológico reage com um quadro inflamatório para eliminar aquele microrganismo.

No entanto, essa resposta pode ser exagerada e causar a inflamação em outro locais do corpo, o que leva a danos nos órgãos. Nos casos mais graves, conhecidos como choque séptico, o quadro leva à falência múltipla de órgãos.

A sepse pulmonar ocorre quando a infecção inicial ocorre no pulmão. De acordo com a Rede D'Or, o quadro afeta, geralmente, indivíduos que estejam hospitalizados ou que tenham uma imunidade mais comprometida, como era o caso do ator.

A sepse é de fato uma condição de alerta. Um estudo recente acompanhou 714 pacientes internados com o problema no Hospital Universitário de Aarhus, na Dinamarca, e concluiu que metade deles (50,6%) morreu em até dois anos.

O ator Ney Latorraca chegou a ser operado para a remoção da próstata quando descobriu o diagnóstico, porém o câncer voltou em metástase, quando se espalha para diferentes órgãos.

