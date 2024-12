Lula lamenta morte do ator Ney Latorraca: "Carisma marcante"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do ator e diretor Ney Latorraca, aos 80 anos, nesta quinta-feira. Com câncer de próstata, Latorraca estava internado desde 20 de dezembro no Rio de Janeiro e morreu em decorrência de sepse pulmonar.

"O Brasil se despede do grande Ney Latorraca aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro", escreveu o presidente no X.

Lula desejou os sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do ator brasileiro, além de relembrar seus grandes papéis: Em entrevista ao EXTRA em 2021, quando tinha 76 anos, confessou que tinha pronto seu testamento e que deixaria sua herança para instituições de caridade como o Retiro dos Artistas e a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação).

Quem foi Ney Latorraca?

Ele ficou conhecido por papéis marcantes e se destacou como Vlad, na novela 'Vamp' e 'Barbosa, em 'TV Pirata'. Nasceu em Santos (SP) em 25 de julho de 1944 e era filho de artistas. Seu pai, Alfredo, era cantor e crooner de boates, e a mãe, Tomaza, corista.

Quando jovem, criou a banda Eldorado com amigos da escola onde se formou, o Instituto de Educação Canadá. Ele estreou no teatro em 1964, aos 19 anos, em uma versão escolar da peça 'Pluft, o fantasminha'.

Depois disso, retornou a Santos e ingressou na Escola de Arte Dramática, onde participou de produções locais e, em 1969, fez sua estreia na televisão, em "Super Plá", da TV Tupi, e no cinema, com o filme "Audácia, a Fúria dos Trópicos".

Logo depois, trabalhou na TV Cultura e na TV Record, até estrear na Rede Globo em 1975, na novela "Escalada", de Lauro César Muniz, contracenando com nomes como Tarcísio Meira e Susana Vieira.

Ney ficou especialmente conhecida por seu trabalho em novelas e séries de grande sucesso, como "Vamp" (1991), quando interpretou o icônico Conde Vladimir Polanski, um vampiro que se tornou um marco na cultura pop brasileira. Também fez "TV Pirata" (1988-1992), um programa humorístico da Rede Globo.

