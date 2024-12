A- A+

Luto Ney Latorraca: amiga e parceira de cena, Maitê Proença comenta sobre reclusão do ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos, no Rio de Janeiro

Uma recente entrevista da atriz Maitê Proença ao ao canal de Nelson Freitas no YouTube chamou a atenção após a morter de seu amigo e parceiro de cena Ney Latorraca, nesta quinta (26). No bate papo, Maitê comentou sobre o momento de reclusão do amigo.

"O Ney tá meio recluso, né? Acho que ele cansou de ser palhaço. Porque o Ney, toda vez que ele sai, ele é obrigado a ser o mais engraçado da turma e ele é o mais engraçado. Mas acho que ficou pesado para ele", disse a atriz.

"A gente é muito amigo porque a gente fez uma novela junto como um casal decadente que só tinha pose. Eles se faziam de rico mas não eram. A gente ensaiava e entrava de um jeito e na hora de fazer a cena, entrava de outro, para desestruturar os colegas e para fazer a equipe rir. A gente ria para fazer graça e foi um sucesso, uma alegria e viramos grande irmãos. Acho que ele tem esse direito, né? Ele está a fim de ficar quieto", avaliou..

Ney Latorraca morreu aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, por complicações decorrentes de um câncer de próstata que resultaram em uma sepse pulmonar.

Assista:

