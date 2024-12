Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2025 terá José Loreto como Jesus; conheça o elenco

A- A+

A peça teatral da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém chega na sua 56ª edição, tendo o ator José Loreto assumindo como intérprete de Jesus. Em 2025, o espetáculo acontecerá de 12 a 20 de abril no maior teatro ao ar livre do mundo localizado no agreste pernambucano.

Além de Loreto como o protagonista, o elenco conta com destaques da dramaturgia brasileira. Letícia Sabatella será a Maria, enquanto Leopoldo Pacheco interpretará Pilatos e Werner Schünemann atuará como Herodes.

Os ingressos para a temporada 2025 já estão à venda com valores a partir de R$ 50,00. Eles podem ser adquiridos no site oficial do evento, www.novajerusalem.com.br.

Conheça o elenco da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2025:

José Loreto

Com uma carreira marcada por papéis intensos na TV, cinema e teatro, José Loreto destacou-se em novelas como Pantanal, na qual deu vida ao peão Tadeu, papel que lhe rendeu grande reconhecimento. Além da televisão, Loreto tem experiência no cinema, com destaque para sua atuação no filme Mais Forte que o Mundo, no qual foi o protagonista. Seus últimos trabalhos na TV foram nas novelas ''Vai na Fé'' (Lui Lorenzo) e "No Rancho Fundo" (Marcelo Gouveia). No teatro sua última peça foi ''Paz perpétua''.

Crédito: Reprodução/Instagram / Letícia Sabatella

Letícia Sabatella

Reconhecida por sua elegância e versatilidade, Letícia Sabatella é uma das grandes atrizes da teledramaturgia brasileira. Em sua trajetória, brilhou em novelas como Caminho das Índias e Velho Chico. Recentemente teve atuações destacadas na novela "Nos Tempos do Imperador", na série "Carcereiros" e no filme "Legalidade". Seu último trabalho no teatro foi na peça "Ilíada" encenada em várias capitais em 2023.

Leopoldo Pacheco

Com um currículo extenso e diversificado, Leopoldo Pacheco é um ator consagrado por suas atuações em novelas, no teatro e no cinema. Este ano fez sucesso no papel de César Montebello na novela Fuzuê e está revivendo o vilão Leôncio na versão de 2004 de ''A Escrava Isaura'', que está no ar novamente. Ele também pode ser visto na série ''Sutura'', do Prime Video e no longa ''Bala sem nome''. No teatro, atua na peça ''Sangue''.

Werner Schünemann

Ator de cinema, TV e teatro, Werner Schünemann foi destaque nacional no papel como general Bento Gonçalves da Silva, na minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003). Ao longo da carreira, teve atuações marcantes em inúmeros trabalhos como no filme ''Bens confiscados'' e na novela ''Passione''. Em 2025 estará no elenco da novela Dona Beja, da HBO Max. No cinema atuou recentemente nos filmes ''Algo de Errado Não Está Certo'' e ''Primavera''. No ano passado, ele encenou no teatro o monólogo ''O espantalho''.

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Encenado desde 1968 no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é reconhecida mundialmente por sua grandiosidade. O espetáculo acontece em uma cidade-teatro que reproduz cenários bíblicos, como o Palácio de Herodes e o grandioso templo de Jerusalém, espalhados por uma área de 100 mil metros quadrados. São mais de 450 atores e figurantes envolvidos na montagem, que emociona o público com sua combinação de fé, arte e tecnologia.

SERVIÇO

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2025

Quando: 12 a 20 de abril

Onde: Teatro Nova Jerusalém - Brejo da Madre de Deus

Ingressos a partir de R$ 50,00 no site oficial do evento www.novajerusalem.com.br

Mais informações: @paixaodecristooficial

