A- A+

O ator Jamie Foxx falou pela primeira vez sobre o problema de saúde que o deixou hospitalizado no ano passado. Em seu especial de comédia "Jamie Foxx: what had happened was...", exibido pela Netflix, o astro americano deu detalhes sobre incidente, até então mantido em sigilo e que gerou muita especulação da imprensa.



Segundo Foxx, o que ele teve foi "uma hemorragia cerebral que o levou a um derrame". E que ele poderia ter morrido se não o operassem rápido. Ele estava filmando a comédia "Back in action", com Cameron Diaz, quando começou a sentir uma "forte dor de cabeça". Seus amigos o levaram para ver um médico em Atlanta, que lhe deu uma injeção de cortisona e o mandou pra casa. Mas sua irmã, Deidra Dixon, "sabia que algo estava errado" e o levou para um hospital.





Na unidade, Foxx já havia desmaiado e sua irmã recebeu a "horrível notícia" de que ele estava "tendo uma hemorragia cerebral que levou a um derrame". O ator de 56 anos lembrou que sua irmã “se ajoelhou do lado de fora da sala de cirurgia e rezou o tempo todo”.

“Sua vida não passa diante do seu rosto. Era estranhamente pacífico. Eu vi o túnel. Eu não vi a luz. Eu estava naquele túnel, no entanto. Estava quente naquele túnel", disse ele.

Vinte dias depois, em maio de 2023, ele acordou e se viu em uma cadeira de rodas, sem entender o porquê. Os médicos disseram que ele poderia se recuperar totalmente, mas que provavelmente seria o “pior ano de sua vida”.

Veja também

ESTREIA 'Cem anos de solidão' de García Márquez chega à Netflix para 190 países