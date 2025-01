Anitta, Gusttavo Lima e Gisele Bündchen: confira famosos que possuem casas fora do Brasil

A- A+

O ator José de Abreu decidiu se desfazer de seu apartamento em uma área nobre de Paris, na França. O paulista de 78 anos colocou à venda o imóvel no bairro Marais, que custa € 900 mil, o equivalente a cerca de R$ 5,7 milhões, devido à pouca frequência com que visitava a capital francesa e utilizava a residência. Contudo, enquanto o veterano deixará de ter esta casa no exterior, outras celebridades continuam mantendo imóveis de alto padrão em outros países.

Assim como José de Abreu, Chico Buarque também tem uma casa em Paris. Conforme relatado ao Globo em 2014, o compositor costumava passar algumas temporadas no país europeu, geralmente uma delas na primavera e outra no outono. Ele normalmente permanecia cerca de 20 dias em seu apartamento na ilha de Saint-Louis (uma região cercada pelas águas do Rio Sena, com cerca de cinco mil moradores e conhecida por ser o endereço de algumas das pessoas mais ricas da cidade) para ter um tempo de mais calmaria.

Com uma carreira internacional já consolidada, a cantora Anitta passa as suas temporadas nos Estados Unidos em uma mansão que mantém no país desde 2021. A residência foi avaliada à época em US$ 1,5 milhão (algo equivalente a R$ 7,4 milhões). Próxima ao parque de Morningside, na Flórida, a casa construída em 1940 tem três quartos, dois banheiros e um lavabo, além da sala de estar e da cozinha, com destaque ainda para a área externa com uma piscina. A garagem tem capacidade para dois carros.





Já Gusttavo Lima tem uma casa avaliada em cerca de R$ 65 milhões em Hollywood Beach, também na Flórida. De acordo com o jornal Extra, a mansão está construída em um terreno de 4,5 mil m², dentro de um condomínio de luxo. A casa conta com seis suítes, escritório, salas de estar e jantar integradas a uma cozinha com bancada. Chamam atenção ainda, no interior da casa, uma mesa de sinuca maior do que as convencionais, uma parte do teto feita de madeira de nogueira e o piso de calcário afiado.

Como já é de se esperar, a supermodelo Gisele Bündchen também tem residência no país, com uma casa que foi completamente reformada recentemente em Indian Creek, uma ilha artificial conhecida como "bunker dos bilionários" na região metropolitana de Miami. Com mais de dois mil metros de extensão, a propriedade tem cinco quartos e sete banheiros, além de vários terraços e vistas de uma ampla via navegável. A área externa da mansão tem ainda uma piscina e conta com espaços como home theater, escritório, academia e sala de jogos.

Quem também tem casa nos EUA é Humberto Martins, que vive no interior da Flórida. O galã de “Mulheres de areia” e “Quatro por quatro” passou a residir no país com a filha, o genro e os netos, vindo ao Brasil apenas quando tem algum trabalho a realizar. “Comecei a ir de férias com a família e adquiri uma casa lá. Minha filha passou a ir com mais frequência, se casou e trabalha lá. Aí comecei a ficar por lá. Depois de 12 anos direto, acabei adquirindo residência permanente”, disse ele ao Aloha Podcast no ano passado.

