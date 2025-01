Sunset Boulevard e Malibu: Incêndios florestais afetam locais icônicos da Califórnia

A- A+

Os grandes incêndios florestais que varrem o sul da Califórnia e circundam Los Angeles nesta quarta-feira criaram imagens impressionantes de locais icônicos sendo afetados por chamas e fumaça. As autoridades dividem os incêndios em três grandes focos, a leste, oeste e norte do centro da cidade, que provocaram grande destruição e deixaram ao menos 49 mil pessoas sob ordem de retirada.

Fotógrafos registraram o famoso Sunset Boulevard — avenida que liga as zonas central e oeste de Los Angeles e é um ícone da cultura pop americana por sua vida noturna agitada e referências no cinema — coberta de fumaça, enquanto servia de rota de fuga para pessoas afetadas pelo foco de incêndio no luxuoso bairro de Palisades, no litoral da Califórnia. A região abriga mansões de famosos de Hollywood.





Em outro registro na icônica avenida, feito na terça-feira, bombeiros jogam água em um pequeno foco de incêndio na margem da via, enquanto todo o ambiente é coberto por fumaça.

As chamas do incêndio em Palisades, potencializados por ventos intensos que ajudaram a espalhar as chamas a uma velocidade surpreendente, também atingiram a famosa cidade de Malibu, no oeste de Los Angeles. Imagens registradas entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta mostraram a destruição extensa de residências da região, um destino famoso entre surfistas.

Pacific Coast Highway, trecho da rodovia Califórnia 1, que liga cidades costeiras como Long Beach, Santa Monica e Malibu, também ficou tomada pela fumaça do incêndio em Palisades — o maior entre os focos de incêndio, que autoridades afirmam ter começado por volta das 10h30 (05h30 em Brasília) da terça, crescendo rapidamente com auxílio do vento e varrendo mais de 1,2 mil hectares em pouco mais de um dia.

A leste do centro de Los Angeles, um importante foco de incêndio também foi registrado em Eaton Canyon, perto de Pasadena, no sopé das Montanhas São Gabriel. Em apenas seis horas, as chamas já haviam se alastrado por uma área de cerca de 400 hectares.

Entre as construções vitimadas pelo fogo, as autoridades confirmam danos severos ao Centro e Templo Judaico de Pasadena, diretamente atingido pelas chamas.

O último foco de incêndio foi registrado ao norte do Vale de São Fernando, com as primeiras notificações na noite de terça-feira. Ele varreu cerca de 200 hectares, de acordo com autoridades locais e desencadeou ordens de evacuação na vizinha Santa Clarita.

