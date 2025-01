Incêndios em Los Angeles fazem SAG Awards cancelar transmissão ao vivo e adiam estreias de filmes

A- A+

Um incêndio em Los Angeles tem preocupado as autoridades e impactado o calendário cultural da cidade. Ventos e rajadas estão espalhando fogo pelas matas em Pacific Palisades, onde moram estrelas como Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks, Reese Witherspoon e Adam Sandler.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou "estado de emergência". As cidades de Santa Monica e Malibu deram ordens de evacuação. O Serviço Nacional de Meteorologia classificou a tempestade de vento como "alerta de bandeira vermelha para situação particularmente perigosa".



Estúdios de cinema cancelaram eventos diante da situação. Segundo o Hollywood Reporter, a Amazon MGM Studios e a Universal Pictures adiaram eventos marcados para esta terça-feira, como as estreias do filmes "Unstoppable", com Jennifer Lopez, da Amazon, e "Wolf Man", com Julia Garner e Christopher Abbott, da MGM, que seria no TCL Chinese Theatre.



A Netflix também adiou uma exibição do filme "Emilia Peréz" por conta da queimada. A atriz Karla Sofia Gascon estava confirmada no evento. E a Sony Pictures Classics cancelou a exibição de "Ainda estou aqui", onde Guillermo del Toro iria mediar uma sessão de perguntas e respostas com o diretor brasileiro Walter Salles e com a vencedora do Globo de Ouro Fernanda Torres. Del Toro teve de ser evacuado de sua casa.

