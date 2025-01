Incêndio em Los Angeles ameaça mansões de estrelas de Hollywood; vídeo mostra fuga em meio ao fogo

Um incêndio florestal num subúrbio de Los Angeles, lar de muitas celebridades de Hollywood, devorou prédios e provocou pânico na terça-feira, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Moradores assustados abandonaram seus carros em uma das únicas estradas de entrada e saída da área de luxo de Pacific Palisades, fugindo a pé das chamas que engolfavam uma área repleta de casas multimilionárias nas montanhas de Santa Monica.

Os bombeiros usaram escavadeiras para empurrar dezenas de veículos — incluindo modelos de luxo, como BMWs, Teslas e Mercedes — para um lado, deixando muitos amassados e com seus alarmes tocando ao mesmo tempo.

Celebridades como Mark Hamill, Spencer Pratt e Heidi Montag, além dos filhos de Travis Barker, foram todos retirados de suas casas na região, que é lar de estrelas como Ben Affleck, Tom Hanks e Steven Spielberg. Reese Witherspoon, Adam Sandler, Steve Guttenberg e Michael Keaton também estão entre os moradores da área ameaçada, de acordo com a imprensa internacional.

De acordo com o TMZ, a mansão em que o astro de reality show Spencer Pratt vivia com a mulher, Heidi Montag, e os filhos foi destruída pelo incêndio. A família conseguiu deixar o local em segurança.

Omg Spencer Pratt and Heidi from @thehills LOST their home to this fire #PacificPalisadesFire



I feel so sad for them and their family. They have two little boys who just lost their home too. pic.twitter.com/AOzkPBCLYb — stephanie (@estephaniiaa_) January 8, 2025