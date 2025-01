A- A+

Região Metropolitana do Recife Paulista: incêndio atinge apartamento em condomínio residencial no Janga; ninguém ficou ferido Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta segunda-feira (6).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h para atender a ocorrência de incêndio em um imóvel de um condomínio residencial localizado na rua Walfrido de Moraes.

Três viaturas foram enviadas ao local. "As equipes atuaram com rapidez e eficiência, realizando o combate ao fogo e a extinção total do incêndio", afirmou a corporação.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos durante a ocorrência. "As causas do incidente estão sob investigação das autoridades competentes", destacou.

