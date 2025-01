Recife: suspeito de assaltar loja em San Martin é preso com arma e munições, no Pina

A- A+

Um homem suspeito de assaltar uma loja no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife, foi preso nesse domingo (5). Ele foi detido durante um patrulhamento na Comunidade do Bode, no bairro do Pina, Zona Sul da cidade, e confessou ter participado do crime, no último dia 27 de dezembro.

O homem foi preso após os policiais virem que suas características correspondiam a um dos suspeitos do crime. Na abordagem, foram encontrados um revólver calibre 38, com duas munições, além de um celular.

"O suspeito confessou ser o autor do assalto à loja em San Martin, revelando que já havia se desfeito da mercadoria roubada na semana anterior. Além disso, afirmou que a arma apreendida era de sua propriedade", completou a PMPE, por meio de nota.

Após deter o homem, os policiais seguiram até o "Beco do Combinado", local para onde o suspeito estava indo quando foi abordado. Ao chegarem, no entanto, os oficiais avistaram uma correria, mas conseguiram localizar três celulares abandonados, que também foram apreendidos.

"O suspeito foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem, onde foi autuado por roubo e posse ilegal de arma de fogo. As investigações ficam a cargo da Polícia Civil", completou a PMPE.



Veja também

ALIMENTAÇÃO Os alimentos certos para dar energia ao corpo