RECIFE Metrô do Recife: homem é encontrado morto ao lado de equipamentos para cortar cabos de energia Caso aconteceu nas proximidades da Estação Alto do Céu, em Jaboatão. CBTU aponta "provável tentativa de furto"

Um homem foi encontrado morto próximo aos trilhos do Metrô do Recife, na manhã de domingo (5). O caso aconteceu nas proximidades da Estação Alto do Céu, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, por meio de nota, que foram encontrados perto do corpo do homem "equipamentos utilizados para cortar cabos", o que, segundo a empresa, "sugere que o óbito se deu em consequência de uma provável tentativa de furto de cabos de energia".

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que registrou o caso por meio da Delegacia de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes, como "morte a esclarecer".

Segundo a corporação, o homem tinha 24 anos. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias de todos os fatos", disse a polícia.

A CBTU afirmou ter acionado órgãos competentes e o Instituto de Criminalística, que retirou o corpo do local às 12h40.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

"A CBTU lamenta o ocorrido e reforça a importância de se respeitar a sinalização de segurança, como também nunca descer à via por conta dos riscos de atropelamento e choques elétricos de alta tensão", completou a companhia.

Os dados mais recentes da CBTU indicam que em 2024 foram 27 ocorrências de furtos de cabos de energia no sistema do Metrô do Recife — em 2023, foram 28.

O montante furtado ano passado corresponde a 30 metros. Em 2023, o total foi de 660,8 metros.

Já o prejuízo financeiro estimado foi de R$ 14.565 em 2023 e R$ 6.852 em 2024.

