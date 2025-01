A- A+

Passageiros de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR) começaram a semana pagando mais caro a passagem. Esta segunda-feira (6) é o primeiro dia útil dos novos valores em vigor, que começaram a ser cobrados no domingo (5).

Os valores das linhas foram homologados pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), em publicação feita no Diário Oficial do Estado do último sábado (4).

O Bilhete Único, por exemplo, passou de R$ 4,10 para R$ 4,28 e foi arredondado para R$ 4,30 pela agência, que explicou ter considerao múltiplos de R$ 0,05 para esse acréscimo.

A tarifa do Bilhete Único sofreu o menor reajuste percentual, de 4,29%, índice que havia sido proposto pelo Governo do Estado, calculado pela inflação de janeiro de 2024 a novembro de 2024.

Esse anel tarifário corresponde a 99,28% de toda a demanda de passageiros do sistema.

As demais linhas do sistema tiveram considerado o índice de 7,63%, que engloba a inflação acumulada de março de 2023 a novembro de 2024.

Confira os novos valores das passagens

Bilhete Único

de R$ 4,10 para R$ 4,30

tarifa VEM Estudante: R$ 2,15

Anel G

018 - Brasília Teimosa

155 - Jordão Baixo/Boa Viagem

320 - Curado I/Werneck (Via Totó)

de R$ 2,70 para R$ 2,90

tarifa VEM Estudante: R$ 1,45

041 - Setúbal (Opcional)

de R$ 5,15 para R$ 5,55

064 - Piedade (Opcional)

072 - Candeias (Opcional)

160 - Gaibu/Barra de Jangada - Via Paiva (Opcional)

229 - Marcos Freire (Opcional)

342 - Curados (Opcional)

214 - UR-02/Ibura (Opcional)

224 - Marcos Freire (Opcional)

de R$ 7,70 para R$ 8,30

191 - Recife/Porto de Galinhas (sem ar-condicionado)

de R$ 13,70 para R$ 14,80

195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional)

de R$ 20,05 para R$ 21,60

