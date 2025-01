A- A+

Entra em vigor no próximo domingo (5) o reajuste do bilhete único de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR). O valor da tarifa que unificou os anéis A e B passa de R$ 4,10 para R$ 4,30.

O aumento na passagem foi aprovado pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), na última segunda-feira (30).

O percentual apresentado pelo Governo de Pernambuco e aprovado pelo conselho foi de 4,29%, o que elevou a tarifa para R$ 4,28. Esse valor foi arredondado para cima pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe).

A Arpe considerou os múltiplos de R$ 0,05 após apurar os períodos de reajuste e o resultado dos valores do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"Feito isso, [a Arpe] executa o arredondamento das tarifas para múltiplos de R$ 0,05 e as homologa para que possam ser cobradas pelo Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR", informou a Arpe, em nota enviada à Folha de Pernambuco.

A resolução da Arpe será publicada na edição deste sábado (4) do Diário Oficial do Estado.

O Governo de Pernambuco indicou que o aumento na tarifa ficou abaixo da inflação acumulada de março de 2023 a novembro de 2024, que foi de 7,63%. A decisão foi tomada para "não onerar os usuários do transporte de passageiros no Grande Recife", segundo a gestão.

As demais tarifas do sistema, por outro lado, serão reajustadas pela inflação dos últimos dois anos, ou seja, de 7,63%.

A tarifa G, por exemplo, que vigora em apenas três linhas e é considerada de cunho social, deve passar de R$ 2,70 para R$ 2,90. A tarifa da linha 041 - Aeroporto (Opcional) deve subir de R$ 5,15 para R$ 5,50, e as das linhas opcionais de Piedade, Candeias, Gaibu e Curado, de R$ 7,70 para R$ 8,30.

Já o serviço de ônibus até a praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul, deve passar a custar R$ 14,75 e R$ 21,55 para os passageiros — até então, os valores eram de R$ 13,70 e R$ 20,05.

A tabela com os valores referendados pela Arpe também será divulgada no Diário Oficial de sábado. Desde 2022, os valores das passagens não eram reajustados na RMR.

Outras capitais

Os usuários de transportes públicos de sete capitais brasileiras começam 2025 com as tarifas de transportes públicos mais caras. Além do Recife, os novos valores passam a vigorar em Belo Horizonte, Florianópolis, Natal, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O percentual de reajuste anunciado no Recife foi o menor entre as capitais que aumentaram as tarifas do transporte público entre o fim de 2024 e o início deste ano novo.

Veja também

Finlândia Jovens finlandeses aprendem a detectar notícias falsas na escola