Mobilidade Linhas de ônibus entre o Recife e Porto de Galinhas terão mudanças a partir de segunda (2); entenda De acordo com o Consórcio, a mudança ocorre em razão da chegada do verão e a intensificação de pessoas procurando as praias do litoral pernambucano

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) anunciou, nesta sexta-feira (30), que as linhas 191 - Recife/ Porto de Galinhas (N. Sra. do Ó) e 195 - Recife/ Porto de Galinhas (Opcional) terão alterações no itinerário, inversão de terminal e mudança de garagem a partir da próxima segunda-feira (2).

Com a alteração, a linha 191 fará terminal e viagens iniciais com saída no Terminal Cais de Santa Rita, no Recife, com itinerário passando a atender à Avenida Conde da Boa Vista, tanto na ida quanto na volta.

Já a linha 195 manterá o percurso atual e terá o acréscimo de mais um veículo para atender às demandas das praias, que aumentam no verão, fazendo também terminal e viagens iniciais com saída no Terminal Cais de Santa Rita.

De acordo com o CTM, a alteração é por conta da chegada do verão e a intensificação de pessoas procurando as praias do litoral pernambucano.

Em caso de dúvidas, sugestões ou registro de reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.



