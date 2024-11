A- A+

ÔNIBUS Rodoviários fecham garagem de empresa em Olinda e deixam passageiros sem ônibus Ônibus da Cidade Alta demoraram a sair no TI Rio Doce e outros atendidos pela empresa

A quinta-feira (28) começou complicada para quem depende de ônibus em Olinda e outras localidades da área norte da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em mais um ato em garagem, os rodoviários atrasaram a saída dos coletivos da Cidade Alta, que integra o consórcio Conorte.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a reunião na garagem da empresa, que fica na avenida Nápoles, no bairro de Rio Doce, começou por volta das 3h.

Passageiros no Terminal Integrado de Rio Doce foram pegos de surpresa. No local, filas extensas se formaram, sob queixas dos usuários.

Os ônibus começaram a sair apenas às 6h, de acordo com a categoria.

A categoria, que não descarta entrar em greve, reclama de um suposto descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, acordo que encerrou a última paralisação, em agosto.

Rodoviários em ato na garagem da Cidade Alta | Foto: Sindicato dos Rodoviários/Divulgação

A Urbana-PE vem reiterando que o acordo está sendo seguido e lembra que os rodoviários terão eleição para o sindicato em 5 de dezembro.

Os rodoviários organizam, desde a semana passada, uma sequência de reuniões nas garagens das empresas. Na quarta-feira (27), por exemplo, estiveram na unidade da Borborema localizada no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

A Cidade Alta diz transportar, em média, 110 mil passageiros por dia útil.

