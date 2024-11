A- A+

GRANDE RECIFE Sindicato faz nova reunião com rodoviários da Borborema; ônibus demoram a circular Devido à reunião, até as 5h30 os ônibus que saem da garagem ainda estavam lá estacionados

Um dia após reunião na unidade localizada em Jaboatão dos Guararapes, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco realizou novo encontro, nesta quarta-feira (27), com os profissionais da empresa Borborema, desta vez, na garagem localizada no bairro do Curado, no Recife.



Devido à reunião, os ônibus só deixaram a garagem ás 5h35, causando atraso nas linhas.



Esta foi a sétima reunião, que, de acordo com o sindicato da categoria, termina da mesma maneira: cobranças por melhorias e denúncia de um descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, acordo que pôs fim à última paralisação, em agosto.

Os rodoviários já passaram pelas garagens das empresas Consórcio Recife, Mobibrasil (Recife e São Lourenço da Mata), Metropolitana, Caxangá e, agora, na Borborema (Jaboatão e Recife).

Segundo o sindicato, as permissionárias não estariam cumprindo com a entrega do espelho de ponto, que é um importante meio de controle da jornada do trabalhador. Eles também dizem que as permissionárias não teriam apontado o tempo percorrido pelo trabalhador entre garagem e terminal, que também é um direito dos motoristas.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Universidades dos EUA alertam estudantes estrangeiros sobre riscos de deportação sob Trump