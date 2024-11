A- A+

MÚSICA Show gratuito no Parque da Macaxeira reúne Elba Ramalho, Maestro Forró e Flaira Ferro Projeto Colgate Clássicos promove apresentações neste domingo (1°), na Zona Norte do Recife

O Recife recebe, pela primeira vez, o projeto Colgate Clássicos. Neste domingo (1°), às 16h, o evento aporta no Parque da Macaxeira, na Zona Norte, com shows gratuitos.

A apresentação “Recife Cidade da Música” será comandada pelo Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, tendo a cantora Elba Ramalho como convidada e participação especial de Flaira Ferro.

A cantora e bailarina pernambucana abre a programação, que é destinada a homenagear a cidade do Recife. Flaira e sua banda tocarão músicas de seu repertório autoral, como “Revolver”, do álbum “Virada na Jiraya”.



Em seguida, é a vez do Maestro Forró e de sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, com 22 anos de estrada. Eles recebem Elba Ramalho, que passará por grande sucessos da carreira, com “Banho de cheiro” e “De volta para o aconchego”.

Entre as atrações do show, está um dueto entre Flaira e Elba, pela primeira vez juntas no palco. O Colgate Clássicos existe desde 2017 e já passou pelas cidades de São Paulo e Salvador.



