cinema Documentário "O Canto das Margaridas" estreia no Festival Fincar, nesta sexta-feira (29) Produção tem exibição marcada no Cinema São Luiz, no Recife, às 19h

O documentário "O Canto das Margaridas", idealizado de forma inteiramente colaborativa, estreia em Pernambuco nesta sexta-feira (29). A sessão, marcada para às 19h, integra a programação da 4ª Edição do Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar), no Cinema São Luiz, localizado no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. A entrada é gratuita.

Na sessão de abertura do festival, o filme será exibido junto ao curta-metragem “Fala Sincera”, da realizadora Yacewara Pataxó. A produção também será exibida no dia 3 de dezembro, às 19h, no Cine São José, em Afogados da Ingazeira, Sertão de Pernambuco.

O documentário, realizado pelo movimento Mulheres no Audiovisual Pernambuco (Mape), acompanha a trajetória de dois ônibus que saíram de Recife e Caruaru rumo à Marcha das Margaridas em 2019. Nessa jornada, o público pode acompanhar a luta e os anseios de diversas mulheres que foram até Brasília se posicionar sobre os seus direitos.

Cinema São Luiz recebe sessão. - Foto: Divulgação

"O Canto das Margaridas" é o primeiro longa-metragem produzido pelo Mape, criado em 2016. Da concepção até a finalização, a produção do filme foi realizada de forma coletiva e colaborativa.

Além das integrantes do movimento, o projeto contou com a colaboração de diversos movimentos sociais, de parceiros que emprestaram equipamentos para a filmagem, e artistas que doaram obras para levantar recursos com um leilão. Também participaram colaboradores que atuaram no financiamento coletivo, de profissionais que ofereceram oficinas de capacitação.

O filme foi exibido pela primeira vez, ainda em processo de finalização, durante a Marcha das Margaridas de 2023. Mais que um registro factual, "O Canto das Margaridas" mergulha na história de vida e de luta dessas mulheres que saem de Pernambuco rumo a Brasília. Aborda as dores que carregam na bagagem, mas, principalmente, o sonho e a ânsia de viver em um mundo melhor e mais justo para todos.



Marcha das Margaridas

A Marcha das Margaridas é uma manifestação realizada a cada quatro anos no mês de agosto, por mulheres trabalhadoras rurais do Brasil. A data e o nome da Marcha homenageiam Margarida Maria Alves, trabalhadora rural e líder sindicalista assassinada em 1983 por conta da sua luta pelos direitos dos trabalhadores na Paraíba. Nenhuma pessoa foi responsabilizada até hoje pela sua morte.

A primeira edição, realizada em 2000, reuniu cerca de 20 mil agricultoras, quilombolas, indígenas, pescadoras e extrativistas de todo o Brasil na capital federal. Desde então, a Marcha das Margaridas acontece em agosto do primeiro ano de cada mandato do Governo Federal. Com caráter formativo, de denúncia, pressão e proposição, o objetivo é estabelecer o diálogo e negociação política com o Estado.

A Marcha tornou-se reconhecida como uma das maiores e mais efetivas ações organizadas das mulheres no Brasil. Em 2019, diante da eleição de um governo de extrema-direita que abertamente criminalizava as pautas e os movimentos sociais, a Marcha se transformou em um posicionamento político ainda mais forte e relevante, o que estimulou o Mape a registrar o ato daquele ano.

Marcha das Margaridas. - Foto: Sill

Festival Fincar

O Festival Fincar acontece entre esta sexta e domingo (1°/12), no Recife, e no dia 3, em Afogados da Ingazeira. A programação rica reúne realizadoras de diversas partes do Estado, com programação no Cinema São Luiz e no Cine São José.

O festival acontece em parceria com o Mape, a Marcha Mundial das Mulheres, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE), e outros movimentos sociais. Essa união está possibilitando a ida das mulheres participantes do longa-metragem para se apresentarem e assistirem à sessão de abertura.

A ação também é colaborativa, e aceita doações via Pix: [email protected].

