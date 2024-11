A- A+

GRANDE RECIFE Rodoviários iniciam semana com ato em garagem em São Lourenço; categoria tem reunião marcada com MPT Ato nesta segunda-feira (25) foi na garagem da Mobibrasil

O Sindicato dos Rodoviários fechou, no início desta segunda-feira (25), a garagem da Mobibrasil, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O ato, encerrado às 5h30, atrasou a saída dos coletivos da empresa, que só foram liberados após o fim da reunião.

Os trabalhadores repetiram as reclamações ouvidas pelos representantes do sindicato nas outras garagens, na semana passada.

Profissionais citam um suposto descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, acordo que encerrou a última paralisação, em agosto.

De acordo com a categoria, as empresas não estariam cumprindo com acordos já estabelecidos, como a entrega do espelho de ponto, que é um meio de controle da jornada para o trabalhador.

Eles também afirmam que as permissionárias não teriam apontado o tempo percorrido pelo trabalhador entre garagem e terminal, que também é um direito dos motoristas.

"Vamos passar por novas garagens nos próximos dias. Se não cumprirem o que foi acordado, vamos continuar fazendo pressão no governo e pode dar em greve. A Urbana soltou uma nota dizendo que não estão descumprindo, mas temos provas, contracheques, que mostram o descumprimento", afirmou à Folha de Pernambuco o secretário-geral do sindicato, Josival Costa.

Ainda para esta segunda, está marcada uma audiência do Sindicato dos Rodoviários com o Ministério Público do Trabalho (MPT). No encontro, a categoria pedirá fiscalização das empresas sobre o suposto descumprimento.

A reportagem entrou em contato com a Urbana-PE e aguarda retorno.



