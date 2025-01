A- A+

Grande Recife Passageiros comentam aumento da passagem de ônibus que entra em vigor neste domingo (5) Tarifa de ônibus do anel A - principal do transporte público da Região Metropolitana do Recife - que não aumentava no Recife desde 2022 - passou de R$ 4,10 para R$ 4,3

O novo valor da passagem de ônibus no Grande Recife entra em vigor neste domingo (5). No primeiro dia com a nova tarifa, a reportagem da Folha de Pernambuco ouviu passageiros sobre o reajuste.

A tarifa de ônibus do anel A - principal do transporte público da Região Metropolitana do Recife - não aumentava no Recife desde 2022, passou de R$ 4,10 para R$ 4,30. O novo valor foi aprovado pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano.

“Isso é um tremendo absurdo, mas como o pobre só leva fumo, a gente tem que aceitar, porque não resolvemos nada. Por maior fizer, não se resolve nada”, reclamou a doméstica Luiza Brás, 65 anos.

A doméstica Luiza Brás, 65 anos, criticou o aumento | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O preço da passagem, segundo passageiros entrevistados, está comprometendo o orçamento de trabalhadores com baixo poder aquisitivo, mesmo com problemas no serviço oferecido. “Quem pega ônibus são usuários que ganham salário mínimo. Então, o pessoal sofre muito e, apesar de tudo, a escassez de ônibus aqui no Recife é muito grande”, destacou o aposentado Armando Maciel, 69 anos.



“Absurdo a passagem aumentando assim. As pessoas que não trabalham ou que são assalariados, não têm condições de pagar uma passagem dessa. Porque só o caos que a gente passa, uma vergonha dentro do ônibus e o calor, que está horrível”, disse a auxiliar de serviços gerais Roseane da Silva, 51 anos.

A mudança de preço da tarifa afeta diretamente 1,8 milhão de pessoas que utilizam o transporte público diariamente.





