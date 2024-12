A- A+

OLINDA Olinda: motorista é esfaqueado em discussão com passageiro que pulou catraca para não pagar passagem Segundo presidente eleito do sindicato, os dois iniciaram uma discussão, e o passageiro puxou uma faca, desferindo vários golpes no profissional

Um motorista de ônibus de 37 anos foi esfaqueado por um passageiro enquanto trabalhava, na noite desse domingo (22), no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O coletivo operava a linha 881 TI Xambá/Rio Doce (Av. Getúlio Vargas). O crime aconteceu quando o ônibus passava nas proximidades de uma escola técnica, na avenida Getúlio Vargas, uma das principais da cidade. A vítima foi identificada como Anderson André Patriota dos Santos.

Imagens de vídeo que circulam nas redes sociais mostram o momento da agressão. É possível ver o suspeito correndo com uma faca em direção ao motorista, que tenta se defender, mas é alvo de diversas facadas. Os dois entram em luta corporal e, na parte traseira do veículo, o homem derruba o motorista no chão. No vídeo, também são vistas manchas de sangue.

O presidente eleito do Sindicato dos Rodoviários, Roberto Carlos, explicou à Folha de Pernambuco que o episódio de violência aconteceu após o agressor pular a catraca do veículo e não pagar a passagem de R$ 4,10.

O passageiro é um catador de recicláveis e, segundo os relatos repassados ao presidente eleito, teve o pedido de parada 'queimado' por um coletivo que havia passado antes. Por isso, ele montou uma espécie de "paredão" com sacos para forçar a parada do ônibus seguinte.

"O motorista parou, abriu a porta do meio para ele colocar os sacos dentro do carro, só que pediu que ele descesse e fosse pela porta da frente. Ele [o passageiro] foi e pulou, não pagou a passagem. O motorista se sentiu, ali na frente, vamos dizer assim, afrontado. O motorista cobrou e pediu que ele pagasse; quando deu as costas, ele prontamente já tirou a faca e começou a perfurar o motorista", detalhou Roberto Carlos.

Segundo Roberto Carlos, a faca usada na agressão tinha cerca de 12 polegadas.

O motorista ainda levou o coletivo até um hospital particular na mesma avenida, onde recebeu os primeiros socorros. "De lá, ele foi conduzido para outro hospital, ele está na sala vermelha. Liguei para a esposa dele, que disse que ele está estável", acrescentou o presidente eleito, dizendo ainda que o motorista recebeu vários pontos para fechar as feridas, em várias partes do corpo.

O rodoviário foi encaminhado ao Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista, também na RMR.

A assessoria de comunicação da unidade de saúde informou à reportagem que o paciente está na sala vermelha, consciente e orientado. Ele foi "vítima de perfuração de arma branca em dorso e membros" e "realizou exames e está em observação médica".



Suspeito não foi preso

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse, nesta segunda-feira (23), que registrou a ocorrência como tentativa de homicídio por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Região Metropolitana Norte.

A corporação disse que o passageiro fugiu, não tendo sido preso até o momento. "As investigações seguem em andamento", afirmou a polícia.

Já a Polícia Militar de Pernambuco detalhou que equipe do 1º Batalhão foi acionada para a ocorrência. "O suspeito não estava no local", contou a corporação, dizendo ainda que o efetivo ficou na área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC).

Empresa diz prestar apoio

A Caxangá, empresa responsável pelo coletivo, afirmou que a apuração inicial indica que o agressor estava "visivelmente alterado" quando embarcou.

"Zelando pela segurança dos demais passageiros, o motorista solicitou desembarque do homem e foi respondido com agressões", afirmou a companhia, em nota.

Um supervisor da Caxangá foi designado para prestar o apoio necessário ao profissional, que prestou depoimento à polícia.

O ônibus foi periciado. "A Caxangá repudia veementemente a conduta criminosa do agressor e informa ainda que está em contato e colaborando com as autoridades para a elucidação sobre a ocorrência", completou a Caxangá.

