Colisão entre carro e ônibus mata duas pessoas e deixa outras duas feridas em São Lourenço da Mata

Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus matou duas pessoas e deixou outras duas feridas, na noite do sábado (21), na avenida Dr. Belmino Correia, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR). Entre os feridos, havia uma criança.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou ter sido acionado para a ocorrência às 19h10, nas proximidades do Armazém Coral. Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também esteve no local.

A corporação enviou duas viaturas ao local, mas encontrou duas das vítimas da colisão já mortas. Os corpos estavam presos às ferragens e, por isso, os bombeiros atuaram na remoção.

A Polícia Civil, também acionada para a ocorrência, disse que as vítimas fatais foram um homem de 39 anos e uma mulher de 67. Os dois estavam no carro de passeio.

Uma criança envolvida no acidente foi socorrida pelo pai e uma mulher recebeu atendimento no local, tendo sido posteriormente encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade de saúde não divulgada.

"Após a retirada das vítimas, os corpos foram deixados sob a responsabilidade do Instituto de Criminalística (IC) para os procedimentos necessários", afirmou o CBMPE, em nota neste domingo (22).

A Polícia Civil registrou o sinistro por meio da Delegacia de Camaragibe, também na RMR, como "acidente de trânsito com vítima fatal".

A corporação detalhou que, após a realização da perícia, os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todas as circunstâncias", completou a Polícia Civil.

