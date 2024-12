A- A+

POLÍCIA Golpe do caixa eletrônico: suspeitos são presos em flagrante no Recife Modus operandi do golpe consiste em enganar vítimas dizendo que máquina está com problemas

Dois homens suspeitos de aplicar o golpe do caixa eletrônico foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco, no Recife. Segundo a corporação, eles têm 44 e 46 anos e são naturais de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente.

O golpe consiste no seguinte modus operandi, de acordo com a polícia:



- Nas agências bancárias, os suspeitos fingiam fazer transações até identificarem pessoas com alguma dificuldade em usar o caixa;

- Nesse momento, eles se aproximavam das vítimas bastante solícitos para ajudar;

- Depois aguardavam a vítima passar o cartão e digitar a senha para afirmar que aquela máquina de autoatendimento estava com problemas;

- Quando o cliente do banco se dirigia a outro caixa, os criminosos aproveitavam aquela operação em andamento para fazer saques e/ou transferências.

A Polícia Civil afirmou, nesta segunda-feira (23), que foi assim que eles praticaram um crime contra um idoso em 11 de dezembro.

"A partir desses relatos, a equipe obteve informações que eles retornariam ao mesmo local para uma nova investida. Na ocasião, após uma breve campana, eles foram detidos quando deram início a mais um golpe", explicou a corporação, que atuou por meio da Delegacia de Polícia de Água Fria, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Com os homens, a polícia encontrou vários cartões de crédito e comprovantes de transferências bancárias em nome de terceiros.

Eles confessaram aos policiais que esses cartões faziam parte da fraude.

Outros detalhes sobre as prisões vão ser divulgados pela Polícia Civil nesta segunda-feira.

