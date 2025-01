A- A+

OLINDA Com modificação de trânsito, obras na avenida beira-mar de Olinda começam nesta segunda (6) Objetivo é requalificar a orla da praia da cidade e facilitar a travessia de pedestres

Duas passagens elevadas começaram a ser construídas na avenida beira-mar da orla de Olinda, no Grande Recife, na manhã desta segunda-feira (6). O serviço, que deve durar cerca de 15 dias para cada faixa, causou modificação de trânsito no local.

Passagens elevadas ou lombadas são estruturas construídas acima do nível rua para melhorar a travessia dos pedestres. Em Olinda, o primeiro dos novos equipamentos está sendo construído nas proximidades do Colégio Jussara Ferreira.

"É uma obra do projeto de requalificação da orla do município de Olinda, e estamos fazendo lombadas com amplitude elevada para dar maior segurança tanto ao motorista, mas principalmente para os pedestres. Esse trecho vai ter bem amplo, o bastante para diminuir a velocidade dos carros", explicou o secretário executivo de Mobilidade de Olinda, Flávio Ramos.





Como vai funcionar

Durante o serviço, apenas uma faixa da Avenida Marcos Freire será interditada por vez. A outra faixa permanecerá livre para o fluxo de veículos. Após a conclusão de uma etapa e o tempo de cura do concreto, a outra faixa será liberada, e as obras seguirão para o lado oposto.

Motoristas de carros pequenos que preferirem evitar o trecho parcialmente interditado podem optar por um desvio. Eles deverão entrar na Rua Marechal Deodoro da Fonseca - próximo à peixaria -, atravessar a Avenida Getúlio Vargas, e seguir pela Rua São Miguel até retornar ao trajeto desejado.

Ônibus e outros veículos maiores poderão continuar trafegando normalmente pela Avenida Marcos Freire durante todo o período das obras.

"Durante todos os dias, agentes de trânsito vão estar no local para orientar condutores e pedestres, além de fazer o controle do tráfego", completou o secretário.

