recife Homem é preso suspeito de atuar no tráfico de drogas no Jiquiá, Zona Oeste do Recife Na prisão, foram apreendidos 2.650 kg de maconha

Um homem, suspeito de atuar no tráfico de drogas, foi preso no bairro do Jiquiá, Zona Oeste do Recife, na manhã de sábado (4). Na prisão, foram apreendidos 2.650 kg de maconha, 200 envólucros da mesma droga, oito balanças de precisão, um caderno de anotações e material para embalagem, além de três munições calibre 38.

Os policiais identificaram o homem após receberem informações de moradores da comunidade Zé Pelim, onde o indivíduo estaria traficando entorpecentes. Ao ver os policiais, o suspeito tentou fugir.

"No momento em que as equipes se aproximaram para realizar a abordagem, o homem entrou em sua residência e empreendeu fuga pelo telhado, porém sem êxito", explicou a PMPE.

O acusado foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, à Central de Plantões da Capital, onde as medidas cabíveis foram tomadas.



