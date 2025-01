A- A+

ZONA SUL DO RECIFE Após incêndio na Comunidade do Bode, fumaça volta a aparecer na manhã desta segunda (6) Moradores se dividem para apagar resquícios

Após o trabalho do Corpo de Bombeiros para conter um incêndio que atingiu os entulhos de uma palafita desocupada, na comunidade do Bode, no Pina, na Zona Sul do Recife, na tarde do último domingo (5), a fumaça voltou a aparecer no local, na manhã desta segunda-feira (6).

Com isso, os moradores temem que novas chamas apareçam e um novo incêndio afete o local, que foi desapropriado em 2023, quando foi inaugurado o Conjunto Habitacional Encanta Moça. No terreno há muita madeira, plástico e papéis.

Para evitar o incidente, eles fazem uma operação com intuito impedir o aparecimento de novas chamas e que elas atinjam outras moradias. A comunidade está emendando várias mangueiras e cedendo água. Baldes e tonéis também são usados.

A dona de casa Ana Paula da Silva, de 38 anos, participa do mutirão. Ela explicou à reportagem que desde a meia-noite o fogo reapareceu. Pouco depois, os próprios moradores tentaram controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros voltou ao lugar para também conter o incêndio.

“Estamos nos dividindo em grupos de 10 a 12 pessoas. Uma vizinha liga a bomba d’água, enche os barris, estende a mangueira para onde vem o incêndio e nós estamos tentando dar um jeito assim. O vizinho do outro lado também emprestou uma mangueira. As mulheres enchem os baldes e os homens jogam água no fogo”, relatou ela.

A corporação disse, por meio de nota, apenas que foi acionada para debelar as chamas, por volta das 14h15, de ontem.

“Ao local foram enviadas quatro viaturas, sendo duas de combate a incêndio, uma de comando operacional e uma ambulância. As chamas foram rapidamente controladas, ficando restritas a somente uma casa. Por volta das 15h20 a ocorrência foi finalizada, sem vítimas”, afirma o comunicado.

O Corpo de Bombeiros ainda não se pronunciou sobre uma nova solicitação dos moradores.

