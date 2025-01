A- A+

Recife Incêndio atinge apartamento em prédio no bairro do Ipsep, no Recife; Bombeiros são acionados Imagens mostram muito fogo na janela de um dos apartamentos

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, no início da tarde desta sexta-feira (3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a ocorrência na avenida Saldanha Marinho por volta das 13h40.

Imagens mostram muito fogo na janela de um dos apartamentos de um prédio residencial da localidade.



Seis viaturas foram deslocadas ao local seis viaturas, incluindo unidades de combate a incêndios, resgate e salvamento, além de uma dupla de motocicletas de resgate.

As equipes atuaram na extinção das chamas, no rescaldo do ambiente e na identificação de possíveis danos estruturais no apartamento.

A área foi isolada e a Defesa Civil acionada para avaliação técnica. Não há informações sobre o que pode ter provocado as chamas.



Também foi solicitada a presença da Neoenergia para apoio nas medidas de segurança.



Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas humanas. No entanto, duas calopsitas foram encontradas sem vida devido à inalação de fumaça.

