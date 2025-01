Bombeiros fazem buscas por dois homens que teriam pulado em açude de Dois Irmãos, no Recife

A- A+

Dois homens que teriam pulado no Açude do Prata, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, estão sendo procurados pelo Corpo de Bombeiros.

Informações iniciais apontam que os homens teriam entrado na água após serem vítimas de uma tentativa de assalto no local, nessa quinta-feira (2).

Em nota conjunta com as polícias Civil e Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado por volta das 15h da quinta para atendimento a uma ocorrência de desaparecimento.

"As buscas foram iniciadas pelas equipes de salvamento e mergulho e duraram até às 18h", afirmou a corporação.

O trabalho foi retomado na manhã desta sexta-feira (3) e segue em andamento.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil de Pernambuco "instaurou inquérito para apurar o caso, mesmo sem nenhum registro realizado até a manhã desta sexta (3)".

