Região Metropolitana do Recife Corpo de menino que estava desaparecido é encontrado em canal de Olinda Criança estava desaparecida desde a quarta (1º)

Foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (2), o corpo do menino de 4 anos que desapareceu após entrar em canal no bairro de Sítio Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência de busca e resgate, a criança estava desaparecida desde a quarta (1º).

Viaturas de salvamento e de comando operacional foram enviadas pela corporação ao local e buscas foram realizadas.

"Os bombeiros, juntamente com um morador da área, localizaram a vítima às margens do canal", afirmou a corporação.

A equipe de salvamento retirou o corpo da água e o entregou aos cuidados da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



Por meio de nota, a PCPE informou que o menino, cujo nome não foi divulgado, tinha deficiência intelectual.



O desaparecimento chegou a ser registrado por meio da 24ª Delegacia do Varadouro, em Olinda, e um inquérito policial foi instaurado.

