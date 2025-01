Olinda: Espaço Ciência e Observatório Astronômico da Sé oferecem programação gratuita de férias

A- A+

O Espaço Ciência e o Observatório Astronômico da Sé, localizados em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, preparam atividades gratuitas para o período de férias, com atividades para todas as idades.



Na programação, que segue do dia 7 ao dia 31 de janeiro, os visitantes poderão explorar a ciência de forma interativa, com atividades, oficinas e experimentos imersivos, além de uma mini trilha pelo manguezal e passeios de barco.



Entre as atrações do Espaço Ciência, mais de 20 oficinas científicas que incluem desde a produção de slime, atividade para crianças a partir dos 3 anos, até a extração do DNA do morango, onde o público poderá aplicar seus conhecimentos para desvendar o material genético.



Cada oficina tem um limite de 20 fichas por sessão e, para participar, basta solicitar as senhas na recepção do Museu.

O Espaço Ciência também oferece experiências científicas, com o gerador de Van de Graaff, uma máquina eletrostática capaz de arrepiar os cabelos dos visitantes, e a gaiola de Faraday, uma invenção que protege equipamentos eletrônicos contra a eletricidade.

A harpa a laser, que combina música, física e matemática, também estará em exibição, proporcionando experiência sensorial. Além disso, os visitantes poderão explorar a natureza na trilha do manguezal, nos ambientes abertos do Espaço Ciência, e ainda fazer passeios de barco, com aprendizado sobre o ecossistema local.

Já no Observatório do Alto da Sé, os visitantes poderão conhecer a estrutura do Sistema Solar e sua localização no Universo, além de entender como identificar as constelações. A programação também conta com a exibição de filmes que vão guiar o público para analisar e refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo da história.

“A visita ao Espaço Ciência é aberta ao público e uma oportunidade de se divertir enquanto aprende sobre os diversos fenômenos naturais e científicos”, pontua o diretor de Sensibilização e Divulgação Científica, Diogo Oliveira.



Confira programação completa:

No Espaço Ciência

Atividades de terça a sexta-feira durante todo o mês de janeiro



8h às 11h50 e 13h às 16h30

Exposição Ciência em casa (sessão de 15 em 15 minutos)



8h às 11h40 e 13h às 16h30

Pavilhão de Exposições



9h às 10h30 e 13h30 às 15h

Passeio de barco (25 fichas por sessão) (sessão de 15 em 15 minutos)



9h às 9h30, 10h às 10h30, 13h às 13h30 e 14h às 14h30

Bicicleta Equilibrista (15 fichas por sessão)



9h30 às 10h e 13h30 às 14h

Lançamento de foguetes



11h às 11h30 e 15h às 16h

Observação solar

Oficinas

Terça-feira (manhã)

10h30

Pasta de Elefante | a partir dos 5 anos

(20 fichas)

Descrição: A oficina demonstra uma experiência química que forma rapidamente espuma colorida.



Modelando a Terra | 6 a 12 anos

(20 fichas)

Descrição: Nesta oficina, os participantes utilizarão massinha para modelar as camadas da Terra.



Terça-feira (tarde)

14h30min

É pau, é pedra, é osso - Ferramentas Pré-Históricas | livre com responsável

(20 fichas)

Descrição: A oficina ilustrará o uso e a importância das ferramentas pré-históricas de maneira lúdica.



Cine Ciência - Mostra infantil | livre para todas as idades

(50 fichas)

Descrição: Nesta atividade, os visitantes assistirão um curta sobre temas educativos e ao final discutirão sobre o que assistiram.



Quarta-feira (manhã)

10h30

Fluido Não Newtoniano | a partir dos 5 anos

(20 fichas)

Descrição: Nesta oficina, os participantes criarão o fluido não newtoniano, mostrando seu comportamento líquido e sólido em diferentes condições.



Produção de Slime | 3 a 10 anos

(20 fichas)

Descrição: Oficina lúdica de produção de slime, estimulando a criatividade e o aprendizado químico.



Quarta-feira (tarde)

14h30

“Insetivando” | 3 a 15 anos

(20 fichas)

Descrição: Nesta atividade, os participantes observarão formigas e criarão modelos de formigueiros e suas estruturas utilizando argila.

08, 15, 22, 29/01 - Aventura da Ciência | a partir dos 12 anos

(20 fichas)

Descrição: A oficina estimula, a partir de interações sensoriais, a curiosidade e o aprendizado das crianças da primeira infância.



Quinta-feira (manhã)

10h30

Cavucando | 6 a 15 anos

(20 fichas)

Descrição: Nesta atividade, os participantes terão uma mini experiência do trabalho de um arqueólogo, com escavação de utensílios.



Desbravando Pernambuco | a partir dos 8 anos

(20 fichas)

Descrição: Nesta atividade, os participantes farão um “caça ao tesouro” com o mapa de Pernambuco, incluindo desafios colaborativos e competitivos.



14h30

Caminho Sincronizado / SincroCírculo | a partir dos 4 anos

(20 fichas)

Descrição: Atividade de lógica, onde os participantes devem desvendar a sequência para entrar e sair do conjunto de bambolês.



Cine Ciência | livre para todas as idades

(50 fichas)

Descrição: Nesta atividade, os visitantes assistirão um curta sobre temas educativos e ao final discutirão sobre o que assistiram.

Sexta-feira (manhã)

10h30min

Extração de DNA do Morango | a partir dos 12 anos

(20 fichas)

Descrição: Atividade prática de extração do material genético do morango, ilustrando o conceito de DNA.

Quimicorela - Pintura com PH | a partir dos 5 anos com responsável

(20 fichas)

Descrição: A oficina explora a relação entre as cores naturais e a química.

Sexta-feira (tarde)

14h30

A invenção da História - Escrita em formas diferentes | a partir dos 7 anos

Descrição: Nesta oficina, os participantes aprenderão sobre a invenção da escrita como marco para o início da História.



Programação de férias no Observatório Astronômico do Alto Da Sé

Terça-feira

17h50 às 19h45

Observação planetária

Descrição: A atividade explora a estrutura do Sistema Solar e sua localização no Universo.

Quarta-feira

17h30 às 18h30

08/01 - Conhecendo o céu como uma carta celeste

Descrição: Nesta atividade, os alunos irão associar o movimento diário do Sol e das estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.



18h50 às 19h45

15, 22 e 29/01 - Localizando Estrelas

Nesta atividade, os participantes identificarão constelações, os períodos em que são visíveis e analisarão o ciclo evolutivo do Sol e seus efeitos no planeta.



Quinta-feira

16h30 às 17h30

09/01 - Dominó Estelar

Descrição: Nesta atividade, os alunos irão descrever a composição e estrutura do Sistema Solar, sua localização na Via Láctea, e analisar o ciclo evolutivo do Sol e seus efeitos no planeta.



16h30 às 17h30

09/01 - Jogo da memória astronômico

Descrição: Neste jogo, os visitantes irão relacionar números às suas respectivas quantidades e explorar a composição e a estrutura do Sistema Solar, além de sua localização na Via Láctea e no Universo.



18h50 às 19h45

16, 23 e 30/01 - Localizando Estrelas

Nesta atividade, os participantes identificarão constelações, os períodos em que são visíveis e analisarão o ciclo evolutivo do Sol e seus efeitos no planeta.



Sexta-feira

17h30 às 18h30

10/01 - Conhecendo o céu como uma carta celeste

Descrição: Nesta atividade, os alunos irão associar o movimento diário do Sol e das estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.



18h às 19h45

17, 24 e 31/01 - Cine Astro

Descrição: Nesta atividade, serão exibidos filmes para analisar e refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo da história.

Sábado

17h50 às 19h45

11/01 - Observação planetária

Descrição: A atividade explora a estrutura do Sistema Solar e sua localização no Universo.



18h às 19h45

18 e 25/01 - Cine Astro

Descrição: Nesta atividade, serão exibidos filmes para analisar e refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo da história.

Domingo

17h50 às 19h45

12/01 - Cine Astro

Descrição: Nesta atividade, serão exibidos filmes para analisar e refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo da história.



17h50 às 19h45

19 e 26/01 - Observação planetária

Descrição: A atividade explora a estrutura do Sistema Solar e sua localização no Universo.

