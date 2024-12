Como evitar acidentes nas férias escolares

A- A+

Nas férias, o aumento do tempo livre das crianças requer atenção especial dos pais para prevenir acidentes domésticos, a supervisão é essencial em atividades próximas a piscinas, escadas e cozinhas, locais onde os riscos são maiores. Além disso, é importante deixar produtos químicos e objetos cortantes fora do alcance das crianças.



Mesmo com precauções, acidentes podem acontecer, exigindo preparo imediato. Em casos de quedas, o ideal é manter a calma e verificar os ferimentos antes de movimentar a criança. Para queimaduras leves, lavar com água corrente e, em casos graves, buscar ajuda médica sem aplicar substâncias caseiras.



Brincadeiras em ambientes seguros e conversas sobre cuidados básicos podem reduzir riscos. Durante esse período estar preparado faz toda a diferença para garantir que as férias sejam tranquilas e sem imprevistos.



Para falar com mais detalhes sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a clínica médica e especialista em medicina ortomolecular Diana Campos.



Acompanhe a entrevista acessando o player abaixo.



A especialista Diana Campos alertou aos pais que devem ficar de olho no ambiente onde as crianças vão passar mais tempo nessas férias

“Os pais devem levar em conta qual o ambiente que eles vão ficar mais tempo nas férias, os pais devem fazer um verdadeiro check-up na casa para tirar os perigos, como tomadas desprotegidas, fogão e panelas que normalmente ficam expostas, além de material de limpeza entre outras coisas que podem oferecer perigo aos pequenos” concluiu Diana Campos.

Clínica médica e especialista em medicina ortomolecular Diana Campos. Foto: Divulgação



Se forem viajar nas férias, a médica Diana Campos deu dicas aos pais de como criar memórias afetivas com os filhos, sempre com muito cuidado.

“Cinto de segurança, cadeirinha no carro e sem tela no carro, nem pra mamãe, nem para o papai, nem para os meninos. O momento é da família conversar, de fazer planos.Se for um local próximo da natureza, os pais devem dar uma inspecionada básica, em escadas, trilhas próximas e outras coisas que merecem atenção.” disse a médica.



