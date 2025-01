A- A+

NO PÁTIO DE SÃO PEDRO Queima da Lapinha encerra ciclo natalino e abre alas para o Carnaval no Recife; confira programação Celebração começa às 16h, na rua Nova, de onde sai cortejo de pastoris para o Pátio de São Pedro

Para celebrar o fechamento do ciclo natalino no Recife e abrir alas para o Carnaval 2025, o Pátio de São Pedro recebe, na próxima segunda-feira (6), Dia de Reis, a tradicional Queima da Lapinha.

A festa, um marco da cultura popular nordestina, terá início às 16h, na rua Nova, de onde cortejo de pastoris seguirá até o Pátio de São Pedro, bairro de São José, área central da Capital pernambucana, local da queima.

A tradição de queimar a lapinha foi trazida pelos jesuítas no século XIX e remete à manjedoura onde nasceu o Menino Jesus e ao dia em que ele foi visitado pelos três reis magos.

A lapinha é feita de folhagens secas e incensos e é queimada para consagrar ao fogo esperanças e desejos para o ano que se inicia.

Antes da queima, o público presente é convidado a escrever pedidos em pequenos pedacinhos de papel, que são colocados na lapinha.

Queima da Lapinha: tradicional celebração marca fechamento do ciclo natalino | Foto: Marcos Pastich/PCR

Programação

A concentração ocorrerá a partir das 16h, na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares. De lá, o cortejo, com as cores azul e encarnado, seguirá pela Dantas Barreto, passando em frente à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, até chegar ao Pátio de São Pedro.

O evento contará com a participação de 14 pastoris, além de três orquestras, blocos líricos, grupos de dança e passistas.

Os pastoris que integrarão o cortejo são: Estrela Brilhante, Giselly Andrade, Sereias Teimosas, Jardim da Alegria, Estrela Guia do Cabo, Estrela de Belém, Viver a Vida 3ª Idade, Rosa Mística dos Torrões, Estrela do Mar, Brincantear, Sonho de uma Adolescente, Estrela Celeste, Nossa Senhora do Rosário e Luz do Amanhecer.

O desfile será acompanhado pelas orquestras Frevo Mix, 19 de Fevereiro e Mendes e sua Orquestra, e contará com a presença das pastoras, dianas e borboletas.

A celebração será encerrada ao som dos clarins de Momo, com a participação do patrimônio vivo do Recife, o Bloco Pierrot de São José, além da Inclusão Cia de Dança e do Bloco das Flores.

