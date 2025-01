Globo de Ouro: apresentadora Nikki Glaser revela "piadas cruéis" cortadas da cerimônia

A- A+

Apresentar um grande prêmio da indústria do entretenimento é um desafio enorme — que Nikki Glaser tirou de letra. Elogiada por sua performance como mestre de cerimônias do Globo de Ouro na noite de domingo, a comediante fez sua fama detonando celebridades nos "roasts" (programas em que um famoso é o alvo de piadas), mas avisou que ia pegar leve na premiação.

Ontem, ela revelou no programa de Howard Stern na SirisXM algumas piadas que foram cortadas de seu monólogo na abertura, algumas por não funcionarem, outras por ultrapassarem um limite. Veja abaixo uma seleção:

"Esta é a última vez que todos vocês estarão na mesma sala até o julgamento do Diddy". (Glaser explicou: "Tínhamos outra menção ao Diddy que funcionava melhor... e você só tem direito a uma menção ao Diddy. Além disso, você está acusando as pessoas na sala de estarem envolvidas nisso, e elas podem se voltar contra você.")





Outra foi uma continuação da piada chamando Adrien Brody de "sobrevivente do Holocausto duas vezes" por sua participação em dois filmes sobre o Holocausto ("O Pianista" e "O brutalista"t). Mas ela cortou esta parte: "Se Adrien Brody pudesse voltar no tempo, ele agradeceria ao bebê Hitler por sua carreira."

"Only Murders in the Building é incrível. Acho muito legal que lendas como Steve Martin, Martin Short e Meryl Streep ainda estejam na ativa. Isso só mostra que você nunca é velho demais para ainda precisar de dinheiro. Por que vocês continuam trabalhando tanto?"

"Glen Powell está indicado hoje à noite por "Assassino por acaso". Quem diria que você seria apenas o segundo assassino mais gostoso da América?" (Glaser comentou que toda a história de Luigi Mangione já saiu do noticiário, e até Stern admitiu que não entendeu a piada porque essa coisa do "assassino gato" já saiu do ciclo de notícias.)

"'Robô selvagem' está indicado hoje à noite — e com isso me refiro a Nicole Kidman depois de dois vinhos brancos." ("Eu gostaria que pudéssemos ter feito essa piada, mas vai que a Nicole faz uma careta..." disse Glaser).

Timothée Chalamet fez aulas de violão, dialeto, movimento e voz para se tornar Bob Dylan (em "Um completo desconhecido"). Enquanto Bob Dylan se tornou Bob Dylan da maneira antiga: heroína e autismo."

"Michael Keaton foi incrível em "Beetlejuice Beetlejuice". E Alec Baldwin, infelizmente, não voltou para interpretar um fantasma porque estava muito ocupado criando eles." (Imediatamente Nikki admitiu: "Por favor, saibam que eu sei que isso não foi legal. É uma piada ótima, mas é simplesmente muito cruel.")

Veja também

LITERATURA Primeiro livro do escritor pernambucano Osman Lins, "Os gestos" volta em edição caprichada