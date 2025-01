Sony cancela exibição de "Ainda estou aqui" por conta de incêndios em Hollywood

A- A+

A Sony Pictures cancelou uma exibição do filme "Ainda estou aqui", em Hollywood, por conta dos incêndios florestais que estão castigando a região. O evento, que seria realizado nesta quarta-feira (8), teria a participação do diretor Walter Salles e da atriz Fernanda Torres, que responderiam perguntas do público, e seria mediado pelo cineasta Guillermo Del Toro.



Segundo o site Hollywood Reporter, Del Toro teve de ser evacuado de sua casa por conta das queimadas. Duas exibições do filme, um original Globoplay, estão marcadas em Nova York, nos dias 14 e 15 de janeiro. Uma delas, que será no AMC Lincoln Square, já tem entradas esgotadas.







'Estado de emergência'

O incêndio em Los Angeles tem preocupado as autoridades e impactado o calendário cultural da cidade. Ventos e rajadas estão espalhando fogo pelas matas em Pacific Palisades, onde moram estrelas como Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks, Reese Witherspoon e Adam Sandler.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou "estado de emergência". As cidades de Santa Monica e Malibu deram ordens de evacuação. O Serviço Nacional de Meteorologia classificou a tempestade de vento como "alerta de bandeira vermelha para situação particularmente perigosa".

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou "estado de emergência". As cidades de Santa Monica e Malibu deram ordens de evacuação. O Serviço Nacional de Meteorologia classificou a tempestade de vento como "alerta de bandeira vermelha para situação particularmente perigosa".

