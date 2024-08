A- A+

SHOW Projeto Call The Police, com Andy Summers, se apresenta pela primeira vez no Recife Projeto, formado pela lenda viva Andy Summers, João Barone e Rodrigo Santos, chega à Capital pernambucana para apresentação única nesta quinta (1º)

Foi num dia 7 de agosto, ano de 2008, que, pela última vez, subiram juntos ao palco Sting, Andy Summers e Stewart Copeland, para um show do The Police, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, NY (EUA).

Era o fim de uma era: vendedora de mais de 75 milhões de discos mundo afora, a banda de rock britânica, separada oficialmente desde 1984, sacramentava (com o fim da turnê especial de 30 anos, na época) seu destino: os três nunca mais subiriam ao palco juntos.

No entanto, o guitarrista Andy Summers não desistiu de continuar levando a música do The Police para o mundo. Em 2017, conseguiu dois parceiros – brasileiros – para seguir na missão: o baterista João Barone (Paralamas do Sucesso) e o baixista Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho).

Surgia, então, o projeto Call The Police, que aporta nesta quinta (1º) no Recife, para um show no Teatro Guararapes, Olinda. Oportunidade única de conferir uma lenda viva do rock, Andy Summers (hoje, com 81 anos), com o repertório que marcou os anos 1970/1980.

The Police

Além do Brasil, o Call The Police já fez apresentações exitosas no México, Chile, Peru e Uruguai. Neste ano de 2024, será a primeira vez de novos países receberem o trio: Colômbia, El Salvador, Costa Rica e Bolívia, e no Brasil, Recife também verá o show pela primeira vez.

Esta é a segunda vez que Andy Summers vem ao Recife. Em 1987, o guitarrista esteve com o projeto Rush Hour, com Stewart Copeland, Stanley Clarke e Barbara Holland, em show que aconteceu no antigo Circo Voador, no Bairro do Recife.

Portanto, será a primeira vez que ele tocará o repertório do The Police na Capital pernambucana, com clássicos que fizeram a banda ganhar notoriedade e integrar o Rock and Roll Hall of Fame.

Não há a menor dúvida de que “Every Breath You Take” – a música mais tocada na história do rádio norte-americano – está no set list. Outros destaques do repertório são canções como “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “Every Little Thing She Does is Magic”, “So Lonely” e “Driven to Tears”.

Parceria

“É uma oportunidade incrível poder tocar com uma lenda da guitarra como Andy Summers, e com Rodrigo, que está surpreendendo na tarefa de cantar o repertório clássico do The Police. Muito além de qualquer coisa, fica o nosso imenso respeito e agradecimento ao Andy, Stewart e Sting por tudo o que fizeram de bom pela música”, diz João Barone sobre sua participação no Call The Police

“É uma dádiva poder tocar e ser amigo de um ídolo de uma das maiores bandas da história. E esse cara está conosco, se divertindo, curtindo, querendo nos levar para vários países do mundo. Nos escolheu para sermos a turma oficial que vai rodar o planeta tocando The Police”, celebra Rodrigo Santos.

SERVIÇO

Call The Police no Recife

Quando: Hoje (1º), 21h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda /PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

Veja também

LUTO André Juillard: artista francês morre aos 76 anos