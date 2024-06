A- A+

racismo Cantor do Four Tops processa hospital que exigiu avaliação psiquiátrica para provar sua identidade Alexander Morris faz parte da icônica banda Four Tops desde 2019

Um cantor que se juntou ao Four Tops, em 2018, entrou com um processo contra um hospital de Michigan, acusando a equipe de colocá-lo sob contenção e forçar uma avaliação psicológica por não acreditarem que ele fizesse parte da banda.

O cantor Alexander Morris, que é negro, entrou com uma ação acusando o Hospital Ascension Macomb-Oakland de discriminação racial e dois funcionários de negligência pelo incidente ocorrido em abril de 2023. Na época, ele foi levado ao hospital de ambulância com dores no peito e dificuldade para respirar.

Quando Morris, de 53 anos, disse à equipe do hospital que era membro do Four Tops, a equipe “presumiu erroneamente que ele estava mentalmente doente” e um segurança foi instruído a colocá-lo sob contenção, alega o processo. O grupo vocal ajudou a definir o som da Motown na década de 1960 com sucessos como “I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)” e “Reach out I'll be there”.

Morris alega que se ofereceu para mostrar sua carteira de identidade, mas o segurança, branco, disse- para ele “sentar seu traseiro negro”. “Nenhum membro da equipe de enfermagem interveio para impedir a discriminação racial e os maus-tratos”, diz o processo, que acusava a equipe de tirar Morris, que tinha histórico de problemas cardíacos, de oxigênio enquanto realizavam uma avaliação psiquiátrica.

O sistema de saúde sem fins lucrativos que supervisiona o hospital, Ascension, divulgou um comunicado no qual se recusou a comentar o litígio pendente, mas disse: “Não toleramos qualquer tipo de discriminação racial”.

O Four Tops passou por várias trocas de cantores desde seu apogeu. O único membro original sobrevivente, Abdul Fakir, convidou Morris para se juntar ao grupo em 2018 e ele tem se apresentado com eles desde 2019. Na época da visita ao hospital, no ano passado, o grupo estava em turnê com outra joia da Motown, os Temptations, e havia se apresentado em um evento de caridade do Grammy em homenagem a Berry Gordy, o fundador da Motown.

Procurando convencer o hospital de que não estava “delirando”, diz Morris no processo, ele mostrou a uma enfermeira um vídeo dele se apresentando no evento do Grammy. Em seguida, a equipe cancelou a avaliação psiquiátrica, removeu a contenção – que, segundo o processo, já durava cerca de 90 minutos – e o colocou novamente no oxigênio.

Na ação, ele diz que após o caso recebeu um vale-presente de US$ 25 para um supermercado, que ele recusou. “O hospital negou a minha identidade e a minha dignidade humana básica e depois me ofereceu um vale-presente”, disse Morris num comunicado fornecido pelos seus advogados.

Veja também

POLÊMICA Foto de rei e rainha da Holanda com rapper condenado por abuso de menor gera escândalo internacional