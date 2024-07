A- A+

Famosos "Celular de pobre": chef do vídeo com filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar ganha 40 mil seguidores "Ninguém sabe da minha relação com ela, que é de deboche", diz Cleitom Martins, que trabalha com Arthur

Leia também

• Maíra Cardi cobra Arthur Aguiar após polêmica com a filha: ''Que tal me devolver o que me deve?''

• Maíra Cardi culpa Arthur Aguiar após filha dizer que celular de cozinheiro é "de pobre"

• Thiago Nigro revela que já recusou R$ 150 mil em trabalho para buscar filha de Maíra Cardi na escola

"Carioca, cozinheiro, pai da Bené, livre e solar, simultaneamente justo e pecador". Assim se define Cleitom Martins em seu perfil no Instagram.



No fim de semana, ele se viu envolvido em uma polêmica que juntou no mesmo barco Arthur Aguiar, Maíra Cardi e a filha do casal, Sophia, de cinco anos.



Trabalhando na casa do ator e ex-BBB, o chef protagoniza um vídeo em que a menina aparece falando que o celular dele "é de pobre". Depois da repercussão, todos os envolvidos se pronunciaram.

Arthur pediu desculpas pela filha, disse que já conversou com ela e que ela é apenas uma criança de 5 anos e que isso não saiu da cabeça dela. Maíra alegou que Martins não é chef dela, que na casa dela só trabalham mulheres e que a filha tem comportamentos distintos em casa e quando está passando temporadas sob a guarda do pai. Martins, como é chamado, se mostrou revoltado com a dimensão da história e disse ter uma relação de "deboche'' com Sophia.

Martins ganhou 40 mil seguidores em poucas horas e soma hoje mais de 80 mil. Seu perfil reúne vídeos de receitas, a maioria saudáveis, papos francos e músicas, uma de suas paixões, além da culinária e da gata Bené. Ele atualmente trabalha na casa de Arthur, mas já foi chef de Maíra, inclusive em seu projeto de emagrecimento Seca Você. O chef chegou a trabalhar na perda de peso do atual marido de Maíra, Thiago Nigro, como mostram vídeos postados no perfil de Martins.

Deboche, além do bom gosto musical e a beleza dos pratos que prepara para o casal Arthur Aguiar e sua atual mulher, Jheny Santucci, com quem tem Gabriel, com quatro meses, são marcas de Martins nos stories. Ele promete lançar um e-book com as receitas que prepara, mas costuma brincar que não sabe quando sairá. Depois da polêmica envolvendo todos fez piada e ainda postou seu Pix para quem quiser contribuir para pagar suas contas.

Entenda a polêmica do 'celular de pobre'

Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, causou polêmica ao criticar o telefone do cozinheiro que trabalha em sua casa. Em um vídeo publicado por Cleitom Martins, a menina, de 5 anos, aparece comendo um prato preparado por ele mas, ao vê-lo registrando o momento, dispara: "Celular de pobre".

Na gravação, Cleitom rebate o comentário de Sophia e diz que o telefone, Android, é de um modelo novo. A pequena insiste pegando um IPhone e mostrando que, para ela, aquele modelo de aparelho é mais bonito.

"Esse é o último da Samsung, gata. Me dá um de presente, estou precisando", diz o chef de cozinha. "Pede para mãe", rebate Sophia. "Minha mãe morreu, está no céu", responde Cleitom. "Então pede no céu mesmo", retruca a garota. "Ave Maria", reage o carioca.

O registro viralizou na web e o comportamento de Sophia foi alvo de comentários negativos entre os internautas.

"Reflexo da mãe! Insuportável", soltou uma. "Ela pode estar qualquer coisa, menos brincando. Está falando muito sério, isso sim", afirmou outra. "Cuidou da alimentação e esqueceu da educação e respeito!", acrescentou uma terceira. "Imagino o que muitos funcionários dessa casa devem ter que suportar todo dia", refletiu um. "Educação passou bem longe, né?", observou outra. "É triste uma criança já tendo esse tipo de comportamento", lamentou um.

Veja também

MÚSICA Amsterdã proíbe fãs de Taylor Swift de acamparem ao redor do estádio antes dos shows