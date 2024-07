A- A+

DESENTENDIMENTO Maíra Cardi cobra Arthur Aguiar após polêmica com a filha: ''Que tal me devolver o que me deve?'' Ex-casal briga sobre criação de Sophia, de 5 anos, que viralizou ao dizer em vídeo que cozinheiro na casa do pai tem celular ''velho e de pobre''

A influenciadora digital Maíra Cardi se pronunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (1°), após ser acusada por Arthur Aguiar de influenciar negativamente a criação da filha, fruto de seu antigo relacionamento com o ator. A polêmica iniciou após viralizar um vídeo que mostra Sophia, de 5 anos, dizendo, em tom de deboche, que o celular do cozinheiro que trabalha na casa do pai é "velho e de pobre".

''É claro que mais uma vez isso iria sobrar para mim. Vendo agora o vídeo do Arthur dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui, afinal, meu marido fala de dinheiro e ele. Arthur, não liga para dinheiro. Não liga?'', questionou ela, por meio de stories. ''Se eu ligo, que tal você devolver o que me deve? Sempre te sustentei, investi e perdi meu tempo com isso.''

Em seguida, Maíra, hoje casada com o empresário e consultor financeiro Thiago Nigro, conhecido pelo apelido de Primo Rico, afirmou que o ex-marido entrou no Big Brother Brasil 20, do qual saiu vencedor, ''quebrado'' e que ela teria o sustentado pelo período em que formaram um casal.

''Entrou no BBB quebrado. Eu gastei mais com seu BBB do que você ganhou lá. Todos sabem o tamanho da 'sua' equipe e o trabalho que fiz para limpar sua pele aqui fora e fazer você ganhar! Foras suas músicas caras e ruins que me custaram uma boa grana, para divulgar, colocar em playlists e tudo mais! Sem contar a sua marca de roupa que, quando você saiu (do reality show), estava prontinha, e outras coisas que posso listar aqui, o próprio custo da sua filha, que é bem caro por sinal, você diz que não tem como pagar tudo, mas vive comprando roupas de marca como sempre fez. E eu que ligo para dinheiro?'', escreveu.

Arthur Aguiar se manifesta

Após a repercussão negativa do caso, Arthur Aguiar também se posicionou sobre o assunto. O ator e cantor, de 35 anos, reconheceu que a fala da filha foi "muito ruim", em suas palavras, e pediu desculpas, por meio das redes sociais, para quem se sentiu ofendido. "É chover no molhado falar que eu não concordo com esse tipo de atitude. Não estava presente na hora do vídeo. Se tivesse visto, teria falado, independentemente se foi gravado ou não", contou ele.

O ex-BBB disse que conversou com a filha imediatamente depois de saber o que havia ocorrido. Mas ponderou que nada do que aconteceu serve de justificativa para os ataques que ele e a garota vêm recebendo na internet. "Ela é uma criança, e isso não diminui o erro. Ela está errada, e a gente tem que consertar! Mas daí crucificar a menina e falar um monte de besteira é passar muito do ponto, né?", revoltou-se.

Arthur chamou atenção para o fato de que uma criança de 5 anos jamais falaria tal frase por conta própria. "Um outro ponto de reflexão: ela só falou isso porque ela ouviu alguém falando isso. Ela reproduziu algo que alguém falou... Ela não iria tirar isso da cabeça dela! Então, desculpa para quem se sentiu ofendido. Não tem necessidade desse 'hate' (ódio) inteiro", reforçou. "Parece até que ela cometeu um crime. Ela é uma criança! Ela errou, e isso já foi conversado e explicado para ela. E ponto final", encerrou o ator.

O que aconteceu com a filha de Arthur Aguiar?

Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, causou polêmica ao criticar o telefone do cozinheiro que trabalha em sua casa, no último domingo (30). Em vídeo publicado por Cleitom Martins, a menina, de 5 anos, aparece comendo um prato preparado por ele mas, ao vê-lo registrando o momento, dispara: "Celular de pobre".

Na gravação, Cleitom rebate o comentário de Sophia e diz que o telefone, Android, é de um modelo novo. A pequena insiste pegando um iPhone e mostrando que, para ela, aquele modelo de aparelho é mais bonito. "Celular de pobre. O nosso (da minha família) é mais bonito", ela afirma.

"Esse é o último da Samsung, gata. Me dá um de presente, estou precisando", diz o chef de cozinha. "Pede para mãe", rebate Sophia. "Minha mãe morreu, está no céu", responde Cleitom. "Então pede no céu mesmo", retruca a garota. "Ave Maria", reage o carioca.

O registro viralizou na web e o comportamento de Sophia foi alvo de comentários negativos entre os internautas.

"Reflexo da mãe! Insuportável", soltou uma. "Ela pode estar qualquer coisa, menos brincando. Está falando muito sério, isso sim", afirmou outra. "Cuidou da alimentação e esqueceu da educação e respeito!", acrescentou uma terceira. "Imagino o que muitos funcionários dessa casa devem ter que suportar todo dia", refletiu um. "Educação passou bem longe, né?", observou outra. "É triste uma criança já tendo esse tipo de comportamento", lamentou um.

Veja também

férias Camará Shopping promove atividades infantis no mês das férias