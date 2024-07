A- A+

SHOW Entenda a amizade entre Chris Martin e Michael J. Fox, que tocaram juntos na Inglaterra Ator de ''De volta para o futuro'' se apresentou ao lado do Coldplay no festival de Glastonbury

Michael J. Fox fez uma emocionante participação em show do Coldplay no Festival de Glastonbury, na Inglaterra, no último sábado (29). O astro de "De volta para o futuro" se juntou a Chris Martin e companhia para tocar duas músicas, "Humankind" e "Fix you", para a felicidade de 100 mil pessoas na plateia.

Na apresentação, Martin falou sobre a admiração que sente pelo ator, que considera responsável pela existência da banda.

— A principal razão de estarmos em uma banda foi termos visto "De volta para o futuro" — afirmou Martin, em referência à clássica cena em que Michael toca "Johnny B. Goode". — Então, obrigado ao nosso eterno herói e uma das pessoas mais incríveis do planeta, o Sr. Michael J. Fox.

A relação entre Chris Martin e Michael J. Fox é antiga. O cantor já havia falado outras vezes sobre a influência do filme para o nascimento de sua carreira artística. A dupla, inclusive, já havia dividido os palcos.



Em 2016, o ator subiu ao palco da banda em New Jersey para tocar duas músicas da trilha de "De volta para o futuro", "Earth Angel" e, é claro, "Johnny B. Goode". Na ocasião, Martin revelou que a parceria nasceu em razão de um pedido de seu filho, Moses, um apaixonado pelo filme.

Martin também chegou a participar, em 2013, de um show beneficente para a Michael J. Fox Foundation, que financia pesquisas contra a doença de Parkinson. A participação do cantor fez com que ele se aproximasse do ator e de sua instituição. Os dois acabaram desenvolvendo uma amizade.

