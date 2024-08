"Chegava ao set bêbado", diz Daniel Radcliffe sobre filmagens de Harry Potter

A- A+

Em 2001, um total desconhecido se tornou uma estrela. Tinha apenas 11 anos e foi escolhido para dar vida, nas telas do cinema, a Harry Potter, o mago criado por J.K. Rowling, que se tornaria um dos personagens favoritos das crianças e um sucesso de vendas.

O primeiro filme da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, esteve à altura das expectativas do público. Imediatamente, os rostos de Daniel Radcliffe e seus companheiros, Emma Watson e Rupert Grint, dominaram as capas dos principais meios de comunicação e começaram a adornar, de maneira massiva, material escolar, roupas e brinquedos em todo o planeta.

O último filme, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2, chegou aos cinemas dez anos depois. Com ele, terminou uma era para toda uma geração, mas, sobretudo, para os protagonistas da saga, que passaram toda a adolescência com a certeza de fazer parte de um sucesso sem precedentes.

Essa nova incerteza os afetou profundamente. Tanto que, segundo Radcliffe contou esta semana, o levou por caminhos sombrios.

Em uma entrevista à BBC Radio, o ator refletiu sobre as dificuldades incomuns que enfrentou durante sua infância e adolescência e como a incerteza sobre seu futuro profissional e pessoal o levou ao consumo contínuo de álcool.

"Era uma maneira de não enfrentar o futuro, de como ia lidar com minha vida após Harry Potter. Sentia pânico sobre qual seria meu próximo passo. Tive problemas com o álcool, especialmente durante meus últimos anos de adolescente, quando comecei a sair à noite", revelou.

Uma dessas "dificuldades" a que se referiu na entrevista - algo que Grint e Watson também explicaram em várias ocasiões - é a certeza de sempre ser observado.

"A maneira mais rápida de esquecer que estavam me observando era me embriagar. Mas claro, quando você está muito bêbado, pensa: 'Oh, agora as pessoas estão me olhando porque estou muito bêbado, então talvez eu devesse beber mais para ignorá-las'".

Segundo ele, essas situações começaram a se tornar mais frequentes no final da adolescência, e ele reconheceu que chegou a aparecer bêbado no set em mais de uma ocasião. "Nunca bebi no estúdio, mas chegava ainda bêbado.

De fato, há muitas cenas em que vejo que estou fora de mim", relembrou. O ator contou ainda que procurou ajuda profissional e, graças a isso, conseguiu se reabilitar completamente.

Outro de seus colegas de elenco, Tom Felton, também reconheceu ter passado por uma situação similar. O ator que deu vida ao vilão Draco Malfoy na saga publicou, em outubro de 2022, sua autobiografia, "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard".

Nela, fez revelações impactantes sobre a fase posterior à saga, quando se mudou para Los Angeles, onde disse sentir-se oprimido por um estilo de vida de estrela de cinema com o qual não se sentia confortável.

Nesse contexto, lembrou que, ao passar dos 20 anos, passou mais horas e mais noites do que gostaria de lembrar em um bar de Los Angeles chamado Barney's Beanery.

O artista escreveu que não era um grande bebedor até começar a frequentar o estabelecimento enquanto ansiava por ter uma vida "normal".

Sobre como foram seus inícios no consumo de álcool, ampliou: "Passei de não estar particularmente interessado em beber a tomar regularmente algumas cervejas por dia e uma dose de uísque antes do pôr do sol". E acrescentou: "Estava bebendo para escapar de uma situação".

Sua situação gerou preocupação em seu entorno, que o incentivou a procurar ajuda em um centro de reabilitação em Malibu, Califórnia, pelo qual pagava 40 mil dólares por mês.

Felton iniciou um programa de desintoxicação que o levou a compartilhar inicialmente o mesmo quarto com um homem que estava lá há três dias e ainda não estava completamente sóbrio.

Após 24 horas nas instalações, ele fugiu e voltou para Los Angeles e para o Barney's Beanery. "Não achava que meu consumo de substâncias justificasse a intervenção, mas estou feliz que tenha ocorrido, pois me afastou brevemente do mundo que me fazia infeliz e me permitiu obter um pouco de clareza", escreveu o ator.

